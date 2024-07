Cinthia Fernández destrozó otra vez a la expareja de Roberto Castillo: “Le pide plata como si fuera un dispenser”

La panelista de LAM apuntó contra Daniela Vera Fontana tras demandar a su nuevo novio por “no hacerse cargo de sus hijos”.

Cinthia Fernández apuntó nuevamente contra Daniela Vera Fontana, la expareja de Roberto Castillo, luego de que confirmara que le inició una demanda por la cuota alimentaria de las dos hijas que tienen en común.

La panelista de LAM (América TV), quien reveló hace unas semanas que comenzó una relación con su abogado, se encargó de defenderlo cada vez que su expareja lo atacaba, y esta vez no fue la excepción. Por este motivo, expresó: “Lo único que te puedo decir es que no estaría nunca con un padre deudor. Yo quiero saber cómo se pagan las cuentas de la casa de ellos si ella no trabaja. ¿Viene la plata del cielo?”.

“Como hombre yo lo veo y tengo la diaria con él y sé que se hace cargo tanto presencial como económicamente de absolutamente todos los gastos, no solo con las hijas que tiene en común con su expareja, sino con la primera mujer, que también se hace cargo de todo”, continuó Cinthia.

Por otra parte, contó que Daniela no tiene trabajo y que su nuevo novio se hace cargo de los gastos de sus hijos en cuanto a colegio y obra social. “Le pide plata como si fuera un dispenser y Roberto es recontra dadivoso, que ojalá me hubiese tocado a mí un tipo así. Les baja la luna si es necesario”, aseguró.

Finalmente, Cinthia Fernández criticó las actitudes de Vera en las redes sociales y lanzó: “¿A vos te parece que haga vivos? Es una persona que no es sumisa a una exposición, si una persona no se quiere exponer, no hace vivos y mucho menos con sus hijas al lado hablando de su padre, hablando de mí. No entiende los vocabularios que esas nenas están mamando”.

¿Qué dijo la expareja de Roberto Castillo sobre Cinthia Fernández?

La expareja de Roberto Castillo, Daniela Vera, reveló a través de su cuenta de Instagram que la fiesta que Cinthia Fernández le hizo al abogado no fue sorpresa, y reabrió una nueva polémica entre ambos.

Cinthia mostró en la red que le hizo una torta con la temática de abogado, con su correspondiente código civil, el martillo de Juez, y la balanza típica de los abogados, pero Daniela se encargó de desmentir todo en sus redes sociales.

Aprovechando el cumpleaños, ambos cargaron su Instagram con historias de la fiesta, y aparentemente la expareja del letrado vio las mismas y opinó al respecto.

“Respondo lo que quiere mi comunidad DvF”, colocó en la cajita de pregunta de Instagram, y uno de sus seguidores le consultó: “¿Qué opinas del eventito sorpresa?”. Sin embargo, ella lanzó tajante: “No fue sorpresa”. La respuesta fue acompañada de ella en traje de baño disfrutando de un día en la pileta.

Por último, Daniela Vera Fontana no respondió ninguna pregunta más sobre el tema de su expareja, Roberto Castillo, dando a entender que su matrimonio terminó muy mal tras el comienzo de su relación con Cinthia Fernández.

