La bailarina se mostró molesta en sus redes sociales por algunas preguntas de sus seguidores.

Cinthia Fernández se caracteriza por o tener pelos en la lengua a la hora de emitir sus opiniones respecto a ciertos temas. La bailarina realizó una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram donde le consultaron de qué vive y aprovechó para tirarle un palito a Luciana Salazar.

Cinthia Fernández confesó de qué vive y le tiró un palito a Luciana Salazar

Cinthia es conocida en el mundo del espectáculo por ser una persona que va de frente y no le teme a que sus comentarios generen una polémica en la TV o redes sociales. Desde he varios años que dejó tener una presencia muy frecuente en los medios de comunicación y, según explicó en una historia de Instagram a partir de una pegunta, es porque vive muy lejos y el sueldo no le favorece.

“Me encanta la tele, pero vivo lejos y la nafta aumentó tanto que tengo que pagar para ir a trabajar. Y la TV en vez de aumentar, bajan los sueldos“, explicó indignada sobre la situación que viven los empleados de los medios televisivos. Fue esa respuesta la que denotó la curiosidad de sus seguidoras de saber a qué se dedica para mantener su increíble casa y a sus hijas.

LA OPINIÓN DE CINTHIA FERNÁNDEZ SOBRE TRABAJAR EN LA TV

“Al rechazar ofertas laborales, ¿De qué vivís?”, fue una de las consultas más repetidas. Fernández enumeró todos sus proyectos y aprovechó a pegarle a la madre de Matilda Salazar. “Tengo dos empresas, de makeup y ropa deportiva y bikinis. También un local por inaugurar y todas las empresas que laburo en Instagram. ¿Posta no ven que no paro de laburar? Ni que fuera LS”, cerro contundente la morocha.

CINTHIA FERNÁNDEZ CONTRA LUCIANA SALAZAR

Cinthia Fernández realizó dicho comentario recordando la cena en el programa de Mirtha Legrand donde Luciana Salazar tuvo que explicar que recibe ingresos mensuales por trabajos que hace fuera del mundo del espectáculo y los medios de comunicación. Por el momento, la rubia no respondió a la chicana.