Cinthia Fernández afirma que comenzó a vender fotos eróticas para llegar a fin de mes

La panelista y madre de tres se sumó a una plataforma para adultos como forma de generar ingresos para mantener a sus hijas.

En los últimos años, cada vez son más las figuras públicas que deciden abrir una cuenta en páginas como OnlyFans para ganar dinero vendiendo fotos y videos “hot”. Florencia Peña, Silvina Luna y Silvina Escudero son algunas de las celebridades que se animaron a crear contenido adulto. Este año, Cinthia Fernández se sumó a la nueva ola de emprendedoras y comenzó a vender contenido en una plataforma para adultos bajo una suscripción de 15 dólares por mes.

La panelista y madre de tres habló recientemente de esta nueva rama de negocios, y explicó que para ella solo se trata de conseguir plata para sus hijas. “No quería hacerlo, pero yo necesito la guita y la propuesta económica es buena“, expresó en una nota con LAM (América) luego de que viralizaran algunas de las imágenes que tiene a la venta. Según trascendió, algunas de las ganancias rondan entre 3 mil y 10 mil dólares mensuales, más comisión.

“Antes era una carnicería, eras la trola del año“, dijo y aclaró que actualmente ya no se juzga tanto ni es tan mal visto por la sociedad. Además, contó en qué se basa lo que ella realiza en esta aplicación: “Yo no estoy teniendo sexo con nadie. Yo elijo el contenido que quiero. No me pongo en pelotas total. A mí no me toca nadie“.

La modelo reconoció que no quería aceptar la oferta de trabajo que recibió de la plataforma en marzo de este año, pero la situación actual del país la obligó a buscar otro ingreso para mantener a sus hijas: “Yo necesito la guita porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Me sirve la guita. Para mí es como un laburo, tengo que trabajar de sexy y lo hago“. Con respecto a sus hijas, comentó que si alguna vez le preguntan sobre esto, ella les va a contar todas las razones de por qué decidió hacerlo.

