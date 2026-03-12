Cine Espacio INCAA de Trelew proyecta La Virgen de la Tosquera

Con la dirección de Laura Casabé, la película de coproducción de Argentina-México-España.

Este domingo 15 de marzo llega a la sala del Cine Espacio INCAA de Trelew la película “La Virgen de la Tosquera”, basada en cuentos de Mariana Enriquez que combina el género de terror con problemáticas sociales.

Cuenta con las actuaciones de Dolores Oliverio, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Dady Brieva, Luisa Merelas y Fernanda Echevarría.

La función será el domingo 15 a las 19, y la Sala del Espacio INCAA en Centro Cultural (9 de julio 655), estará habilitada media hora antes. La entrada general tendrá un valor de 3.600 pesos; jubilados y estudiantes 1.800 pesos.

Sinopsis:

Natalia, Mariela y Josefina son tres inseparables amigas que viven en las afueras de Buenos Aires y están locamente enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En un verano caluroso de 2001, tras el estallido de violencia que terminó en una profunda crisis económica y social, aparece Silvia, más mayor y más mundana, que cautiva a Diego. Natalia, decidida a reconquistar a Diego, pide ayuda a su abuela, Rita, que la adentrará en el reino de los hechizos y la magia negra.