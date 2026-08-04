Ciberataques al sistema de agua en siete estados de EE. UU.: ¿está Irán detrás?

Los ciberataques contra sistemas de agua en al menos siete estados de Estados Unidos han encendido las alarmas en los últimos días sobre la vulnerabilidad de una infraestructura crítica y han abierto un nuevo frente en la creciente tensión entre Washington y Teherán. Aunque los expertos consideran que Irán figura entre los principales sospechosos, las autoridades locales insisten en que aún no existen pruebas concluyentes para atribuir la ofensiva. Mientras tanto, el episodio reaviva el debate sobre la seguridad de los servicios esenciales y el papel de la ciberguerra en los conflictos actuales.

Los hackeos a los sistemas de agua prenden las alarmas en al menos siete estados de Estados Unidos.

La alerta comenzó en Minnesota, donde las autoridades informaron que más de 30 sistemas públicos de agua habían sido objeto de un "ciberataque coordinado". Días después, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que incidentes similares habían sido reportados en al menos siete estados y advirtió que parte de la actividad afectó negativamente las operaciones de suministro de agua.

Aunque las autoridades han subrayado que no existen evidencias de contaminación ni de alteraciones que hagan insegura el agua para el consumo, los ataques obligaron a reforzar la vigilancia sobre instalaciones encargadas de controlar procesos como la presión del liquido vital y la dosificación de productos químicos.

Water utilities in at least seven states were hit with cyberattacks last week.



Revisit WIRED’s inside look at a closed-door war game simulating what could happen if hackers carried out a catastrophic hacking campaign against US water utilities. The scenario spiraled from burst… — WIRED (@WIRED) August 2, 2026

Minnesota fue el primero en hacer públicos los incidentes y posteriormente Míchigan confirmó que algunos de sus sistemas también registraron actividad compatible con los ataques descritos por las agencias federales.

¿Qué se sabe sobre la posible participación de Irán?

La principal incógnita sigue siendo quién está detrás de la ofensiva. De acuerdo con medios estadounidenses, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) investiga una posible conexión con actores iraníes, aunque el organismo no ha confirmado oficialmente esa hipótesis.

Expertos consultados por la ‘BBC’ consideran que Irán encabeza la lista de posibles responsables debido al contexto geopolítico y a su historial de operaciones cibernéticas contra infraestructuras occidentales. Morgan Wright, exasesor antiterrorista del Departamento de Estado, sostiene que este tipo de ataques suele asociarse con Corea del Norte o Irán y que el actual conflicto entre Washington y Teherán hace que la República Islámica aparezca como uno de los posibles autores.

Sin embargo, las autoridades también analizan otra posibilidad: que los responsables hayan intentado simular un origen iraní para aumentar la tensión internacional y desviar la investigación, una práctica conocida en el ámbito de la ciberseguridad como una operación de falsa bandera.

TAPS UNDER SIEGE: A coordinated cyberattack hit operational technology at more than 30 community water systems across seven states on July 26-27, forcing one Minnesota plant offline and degrading water operations, according to the FBI.



Workers switched to manual controls to keep… pic.twitter.com/51JV9WO0vZ — Fox News US (@FoxUSNews) August 4, 2026

Por ahora, el Gobierno estadounidense no ha realizado una atribución oficial y los investigadores reconocen que este tipo de procesos suele requerir meses para reunir pruebas forenses concluyentes.

Un choque político en plena investigación y un patrón que alimenta las sospechas

La incertidumbre sobre el origen de los ataques también se trasladó al terreno político. El presidente Donald Trump rechazó públicamente responsabilizar a Irán y atribuyó lo ocurrido a la supuesta incompetencia de las autoridades de Minnesota, encabezadas por el gobernador demócrata Tim Walz.

Walz respondió que el mandatario conoce quiénes son los principales sospechosos y recordó que otros estados también han sido afectados, describiendo el episodio como una muestra de "cómo luce la guerra moderna".

Mientras tanto, funcionarios federales citados por medios estadounidenses sostienen que Irán continúa siendo la principal línea de investigación, aunque insisten en que la evaluación sigue siendo preliminar.

Las sospechas sobre Teherán no surgen únicamente del contexto actual. En los últimos años, agencias estadounidenses han atribuido a grupos vinculados con Irán múltiples campañas de espionaje y sabotaje digital dirigidas contra infraestructuras críticas, campañas electorales, hospitales, instituciones financieras y sistemas de agua.

U.S. intelligence agencies have assessed that Iran was likely behind a coordinated cyberattack on more than 30 municipal water systems in Minnesota this week, according to several U.S. officials.



The FBI is investigating the attack. https://t.co/MUmmYdD0jY pic.twitter.com/UuuO5y1zgC — The Washington Post (@washingtonpost) July 31, 2026

Entre ellos destaca Handala, un grupo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos relaciona con el Ministerio de Inteligencia iraní. Según ‘BBC Verify’, este colectivo reivindicó recientemente un ataque contra una planta de tratamiento de agua en California como represalia por acciones militares estadounidenses contra infraestructura hídrica iraní.

Además, la CISA ya había advertido en 2023 y 2024 sobre ataques a sistemas de agua potable atribuidos a grupos afiliados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La República Islámica, por su parte, no se ha pronunciado sobre los incidentes más recientes y ha rechazado reiteradamente en ocasiones anteriores cualquier implicación en este tipo de operaciones, exigiendo pruebas cuando ha sido señalado por Washington.

Más allá del agua: ¿cuál sería el verdadero objetivo?

Especialistas en ciberseguridad coinciden en que el riesgo inmediato no parece ser una crisis sanitaria.

Hasta el momento no hay indicios de que los atacantes hayan logrado contaminar el agua o interrumpir de forma significativa el suministro.

Sin embargo, advierten que el verdadero impacto puede estar en otro terreno: la confianza pública. Para Jake Braun, exsubdirector interino de Ciberseguridad Nacional de la Casa Blanca, este tipo de operaciones busca sembrar dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos en momentos de alta polarización política y tensión internacional.

Los expertos también alertan que, en un escenario más grave, ataques exitosos podrían manipular procesos industriales, alterar el tratamiento químico del agua, provocar interrupciones del servicio o dañar equipos esenciales.

El caso ha vuelto a poner el foco sobre una debilidad conocida por las autoridades estadounidenses: gran parte de la infraestructura hídrica utiliza sistemas tecnológicos antiguos o conectados a internet sin niveles adecuados de protección.

Possible cyber intrusions targeting water and wastewater utilities have now been reported in at least a dozen states, multiple sources told ABC News.



Read more: https://t.co/4V9IOIegtx pic.twitter.com/IhNCjWfyFB — ABC News Politics (@ABCPolitics) August 4, 2026

Estados Unidos cuenta con alrededor de 152.000 sistemas públicos de agua potable y más de 16.000 plantas de tratamiento de aguas residuales, muchas administradas por gobiernos locales con recursos limitados para reforzar su ciberseguridad.

Ante la ola de ataques, la CISA recomendó desconectar de internet los dispositivos más vulnerables, actualizar credenciales de acceso y fortalecer las medidas de protección digital.

Mientras la investigación continúa, el episodio confirma que la guerra cibernética se ha convertido en uno de los principales frentes de disputa entre los Estados y que las infraestructuras esenciales, como el agua y la energía, figuran cada vez más entre los objetivos estratégicos de este tipo de confrontaciones.

Fuente: France24