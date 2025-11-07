Chubut y UNICEF consolidan el trabajo conjunto para fortalecer el Sistema Provincial de Protección de Derechos

Autoridades provinciales evaluaron junto al referente de UNICEF, Martín De Paula, los avances logrados en toda la provincia a partir de la política implementada por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

En el marco del trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y UNICEF Argentina, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres avanza en la implementación de la “Herramienta de Indicadores Basados en Derechos para Medir y Evaluar los Niveles de Progreso en la Implementación de Sistemas Provinciales de Protección”.

Se trata, tal cual lo indica su denominación, de una herramienta fundamental para analizar y mejorar el funcionamiento del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Desde la cartera que conduce la ministra Florencia Papaiani se destacó que actualmente “se están sistematizando las entrevistas realizadas a actores clave de toda la provincia, incluyendo equipos técnicos, responsables institucionales y referentes locales, con el fin de obtener un diagnóstico preciso y actualizado sobre las capacidades, prácticas y desafíos del sistema”.

En ese marco durante las últimas horas, el equipo provincial mantuvo un encuentro de trabajo con el referente de UNICEF, Martín De Paula, en el que se evaluaron los avances logrados y se comenzaron a definir los próximos pasos para profundizar el análisis de los resultados obtenidos.

Este proceso constituye un paso central en el fortalecimiento integral del Sistema Provincial de Protección de Derechos, impulsado por el Gobierno de la Provincia, con el compromiso de mejorar la calidad de las intervenciones, garantizar el acceso efectivo a derechos y consolidar políticas públicas con enfoque de infancia y adolescencia en todo el territorio chubutense.