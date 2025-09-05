Chubut suma un nuevo vuelo de cara a la temporada de Pingüinos

La aerolínea JetSmart incorpora una nueva frecuencia a partir de septiembre y alcanzará seis vuelos por semana entre Trelew y Buenos Aires, consolidando su compromiso con la conectividad y el turismo en la Provincia.

En el marco de las acciones de promoción turística que impulsa el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y que lleva adelante el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, el Gobierno del Chubut informa que la aerolínea JetSmart anunció la ampliación de su oferta de vuelos entre Buenos Aires y Trelew, sumando desde septiembre una nueva frecuencia los días martes. De esta manera, la aerolínea operará seis vuelos semanales –lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo– para responder a la alta demanda de la temporada de avistajes de ballenas y pingüinos en la región.

La empresa low cost había iniciado esta ruta el pasado 30 de abril con cinco frecuencias semanales, gracias a las gestiones y políticas desarrolladas desde el inicio de la actual gestión de Gobierno para fortalecer el posicionamiento de la Provincia del Chubut en materia turística.

En ese marco, es que en menos de seis meses, esta aerolínea refuerza la operación como muestra del potencial turístico de Chubut y del compromiso de la compañía con el desarrollo regional.

“Trelew es un destino clave para el turismo nacional e internacional, especialmente en temporada alta, y estamos orgullosos de acompañar esa demanda con más vuelos y mejores opciones de conectividad, incentivando el desarrollo de las economías regionales y el del sector turístico en particular”, señalaron desde la aerolínea.

Temporada de Pingüinos de Magallanes 2025-2026

La Temporada de Pingüinos de Magallanes ya se vive en toda la Provincia y desde el Gobierno del Chubut se reafirma el compromiso con la conservación del patrimonio natural y cultural, garantizando a los visitantes y residentes una mejor experiencia en uno de los sitios más emblemáticos de la Patagonia para el avistaje de la especie.

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se desarrollarán dos aperturas de temporadas: En primer lugar el viernes 12 de septiembre, junto a la Municipalidad de Trelew y el Entretur, se realizará el acto en el Área Natural Protegida de Punta Tombo; mientras que el viernes 27 de septiembre, junto a la Municipalidad de Camarones, se hará lo propio en el Área Natural Protegida de Cabo Dos Bahías.