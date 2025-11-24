Chubut recibió a periodistas nacionales en una nueva edición del programa “Tesoros por Descubrir”

Con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, el Ente Patagonia Argentina desarrolló una nueva edición del programa promocional “Tesoros por Descubrir de la Patagonia”, iniciativa que impulsa la difusión de destinos con alto potencial turístico.

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres acompañó las actividades con un itinerario que incluyó diversas experiencias en Comodoro Rivadavia, donde los periodistas convocados pudieron conocer de primera mano algunos de los circuitos de la Ruta Azul, una de las propuestas de mayor crecimiento en la provincia.

Este programa del Ente Patagonia Argentina contempla la realización de viajes de prensa a diversas provincias de la región, con el propósito de impulsar la difusión de destinos, circuitos y productos turísticos con alto potencial de desarrollo, pero que aún no han alcanzado el nivel de exposición de los atractivos ya consolidados. Para ello, se invita a participar a periodistas representantes de reconocidos medios gráficos, radiales, televisivos y digitales.

Durante su paso por Chubut, los comunicadores participaron de una navegación con Paseos Náuticos Habitantes del Mar, recorrieron Caleta Córdova, realizaron un city tour por los principales puntos de la ciudad de Comodoro Rivadavia, excursiones en las Áreas Naturales Protegidas Punta Marqués y Rocas Coloradas.

Visibilidad estratégica

La presencia de medios nacionales como Ámbito Financiero, Revista Lugares y creadores de contenido especializados aporta una visibilidad estratégica a los destinos emergentes, fortaleciendo la promoción que la provincia lleva adelante en conjunto con los municipios y el sector privado.

La delegación estuvo integrada por: Marina Giacometti (Ámbito Financiero), María Guadalupe Faraj (Revista Lugares), Carolina Avigliano (Cada Viaje Un Mundo), Nicolás Marín Benítez (creador de contenidos), y Gisela Constantin (Coordinadora Técnica del Ente Patagonia).

El recorrido completo del programa incluyó además actividades en localidades del noreste de Santa Cruz -como Puerto Deseado y Caleta Olivia- fortaleciendo el trabajo conjunto entre provincias patagónicas en la promoción de la Ruta Azul.