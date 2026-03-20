Chubut recibe al crucero Le Boreal en la recta final de la temporada

La embarcación, de bandera francesa, arribó a Puerto Madryn con 160 pasajeros y 115 tripulantes a bordo.

En el marco de la etapa final de la temporada de cruceros en la provincia del Chubut, caracterizada por el arribo de embarcaciones de menor porte y alto nivel de servicio, este viernes arribó a Puerto Madryn el buque de pasajeros Le Boreal, de bandera francesa.

La embarcación, de 127 metros de eslora, amarró a las 6 horas sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, proveniente de Ushuaia, con 160 pasajeros y 115 tripulantes a bordo. Se trata de un buque gemelo del L’Austral, que visitó la ciudad días atrás en el marco de su itinerario por la región.

Debido a la dinámica de su programación, el buque permanecerá pocas horas en el destino, teniendo previsto zarpar a las 13 horas rumbo a Buenos Aires, continuando así su recorrido por el Atlántico Sur.

En este contexto, el Gobierno de la Provincia del Chubut continúa acompañando el desarrollo de la actividad turística vinculada a los cruceros, trabajando de manera articulada con el sector privado y los distintos actores del ámbito portuario y turístico para consolidar a la provincia como un destino estratégico dentro de los principales itinerarios internacionales.