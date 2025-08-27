Chubut realizará en Trelew las “VIII Jornadas Provinciales de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno”

El encuentro será los días 18 y 19 de septiembre en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Se efectuarán disertaciones, talleres y presentaciones de trabajos, y habrá una exposición que contará con diferentes stands. Los interesados en formar parte de la actividad deberán inscribirse previamente.

Con el propósito de continuar promoviendo la formación del recurso humano sanitario, el Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Secretaría de Salud, efectuará en Trelew los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre las “VIII Jornadas Provinciales de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno”.

La actividad, organizada por la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) Zona Noreste junto a la Dirección Provincial de Promoción de la Salud y Salud Comunitaria, se desarrollará en el auditorio del Museo Paleontológico Egidio Feruglio, en el horario de 8 a 15.

El encuentro se llevará a cabo bajo el lema “Construir salud comunitaria desde los saberes compartidos”, destacando el rol de los Trabajadores Comunitarios, teniendo en cuenta que Chubut es la única provincia en el país que cuenta con este tipo de personal dentro del sistema de salud.

En ese sentido, las Jornadas Provinciales tienen como objetivo socializar estrategias y brindar herramientas para fortalecer el trabajo territorial que repercute en beneficio del primer nivel de atención, además de abordar diferentes prácticas comunitarias, construir espacios de escucha, diálogo, y generar y mejorar las redes comunitarias.

Temáticas y actividades

El evento en Trelew contará con una amplia agenda que incluirá disertaciones de especialistas, presentaciones de trabajos, talleres, y exposiciones de diversos stands.

De ese modo, la propuesta tendrá diversas temáticas de trabajo: Equipos de Salud y Comunicación, Promoción de distintos espacios de abordaje comunitario, Estrategias y herramientas para el abordaje de la promoción de la salud y de la salud comunitaria, entre otras.

Asimismo, se destacará la importancia del análisis estadístico para validar decisiones estratégicas y planificar políticas públicas basadas en evidencias y contextualizadas, y se brindarán herramientas en primeros auxilios psicológicos, resolución de conflictos, y mediación.

Inscripción

Los interesados en formar parte de las Jornadas Provinciales deberán inscribirse accediendo al siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE6eSDBq4BCoLb2hGYGTIRet4QBuo1LC4WRMqTqRkqg8IB-Q/viewform?usp=preview