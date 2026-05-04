Chubut promocionó sus destinos en el Gran Premio de la República Argentina

El evento se desarrolló en el marco del 150° aniversario del Hipódromo de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Provincia participó con un stand institucional en el que se realizaron degustaciones de productos chubutenses, además de una experiencia interactiva que permitió acercar la propuesta turística de la provincia a nuevos públicos.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Casa del Chubut, participó del Gran Premio de la República Argentina, uno de los eventos hípicos más importantes del país, que se desarrolló en el marco del 150° aniversario del Hipódromo de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este contexto, la provincia llevó adelante una destacada acción promocional con el objetivo de fortalecer su posicionamiento como destino turístico a nivel nacional, mostrando la diversidad de su oferta y la calidad de sus productos.

Durante la jornada, Chubut hizo entrega de la “Copa Chubut Turismo” en una de las carreras principales, consolidando su presencia institucional dentro del evento y generando visibilidad ante un público masivo. Los ganadores recibieron productos del sello de distinción Origen Chubut de los productores Cocodriz, Bolsa Red, Piqui gin, Pino y Lana, Viñas de Nant y Fall, Contracorriente, Bardas Al Sur, Coslett Wine, Alas hilados y tejidos; además de pases gratis para La Trochita, avistajes de ballenas de Hydrosport Avistajes y premios de la Agencia Punta Tombo Turismo.

Asimismo, se montó un stand promocional donde se difundieron los principales atractivos turísticos de la provincia, con especial énfasis en sus paisajes naturales, experiencias únicas y propuestas para todo el año.

Como parte de las actividades, se realizaron degustaciones de productos de Il Monde del Chá Tea Blends y de Abalauquen Dulces, destacando la identidad y calidad de la producción local.

Además, se desarrollaron juegos y activaciones destinadas a familias y visitantes, generando una experiencia interactiva que permitió acercar la propuesta turística de la provincia a nuevos públicos.

De esta manera, Chubut continúa consolidando su estrategia de promoción en eventos de relevancia nacional, fortaleciendo el trabajo articulado entre organismos públicos para impulsar el turismo y el desarrollo económico provincial.