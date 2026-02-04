Chubut mantiene un amplio despliegue con cientos de brigadistas y recursos operativos para controlar los incendios forestales

Medios aéreos, maquinaria y medio millar de personas se encuentran abocadas a contener el fuego en diversos sectores de la región. Según el último informe técnico, las precipitaciones registradas en las zonas de los siniestros no superaron los 8 mm.

El Gobierno de la Provincia continúa montando un intenso operativo para controlar los incendios forestales que afectan a la Cordillera chubutense, con unos 500 combatientes y una importante movilización de medios aéreos, maquinaria y recursos materiales distribuidos en sectores críticos de la región.

De acuerdo al informe técnico elaborado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques; si bien durante las últimas horas se registraron precipitaciones en las zonas de los siniestros, las mismas no superan los 8 mm. De esta manera, el período de bajo peligro de incendio fue breve y durante los próximos días, las condiciones de riesgo continuarán elevadas siendo “propicias para la ocurrencia de focos en simultáneo”.

Las tareas son llevadas adelante en la zona conocida como “Primera Cantera” en Puerto Patriada y en el sector de Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia. En ambos frentes, se despliega una importante cantidad de recursos materiales como medios aéreos (aviones hidrantes y anfibios, y helicópteros con helibalde); maquinaria pesada (motoniveladoras, topadoras y cargadoras); autobombas, camiones cisterna y camionetas, entre otros.

Parque Nacional Los Alerces

Según lo informado por el Comando Unificado, en la zona de la Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand durante la jornada de ayer no se registraron reactivaciones. En tanto, en Pinar de Geréz y Cañadón de Eco Aldea, el personal ingresó en un sector con presencia de viviendas para detectar y trabajar sobre puntos calientes, contenidos con líneas con herramientas manuales y equipos de agua. Al final del día no se observaron puntos calientes en cercanías de las infraestructuras.

Además, en el sector de Piedras Bayas se trabajó con camiones cisterna para realizar enfriamientos en la cola del incendio y liquidación de puntos calientes, y se hicieron recorridos sobre el área afectada y el perímetro. En las zonas de Pampa de Sarsa y Villarino también se trabajó con herramientas manuales y se operó con helicóptero con helibalde para sostener con enfriamientos los trabajos. En el sector de Goya, se construyeron líneas con herramientas manuales, y se contó con apoyo de una autobomba de la Policía de Buenos Aires.

Para este miércoles, el personal efectuará recorridos y observaciones sobre el perímetro de la zona del incendio, se reforzarán las líneas cortafuegos con herramientas manuales y se realizarán tareas de contención de puntos calientes y tareas de enfriamientos con equipos de agua y autobombas.

Puerto Patriada

En este sector, el personal se distribuyó en El Retamal, donde se utilizaron herramientas manuales y se realizaron recorridos para detección de puntos calientes sobre el perímetro; y en la zona conocida como “Tinelli”, en la que se trabajó con equipos de agua para efectuar enfriamientos. El personal contó con el apoyo de medios aéreos y una topadora para afianzar los trabajos.

Para este miércoles, se continuarán con los recorridos en las zonas trabajadas y en los sectores de La Burrada y El Coihue. Se espera que la temperatura máxima alcance los 19°C y una mínima humedad relativa del 35%, con viento del oeste de 25 – 35 km/h con ráfagas.