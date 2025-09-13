Chubut inauguró la temporada de Pingüinos en Punta Tombo con más servicios, conservación y tecnología

Se ejecutaron nuevas obras y se incorporó más conectividad. Los ingresos mantendrán un precio promocional.

El Gobierno del Chubut junto al Municipio de Trelew dio inicio a la temporada 2025/2026 de Pingüinos de Magallanes en Punta Tombo, uno de los atractivos turísticos más emblemáticos de la provincia, además de ser la mayor reserva continental de esta especie en el mundo.

El acto de apertura, tuvo lugar este viernes por la mañana en el Área Natural Protegida de Punta Tombo y fue encabezado por el intendente de Trelew, Gerardo Merino, y el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia, Diego Lapenna.

Además, contó con las presencias de las subsecretarias de Turismo, Magali Volpi, y de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo; y el presidente del Entretur, Juan Pavón, entre otros funcionarios provinciales, municipales, guardafaunas, representantes del sector privado y personal del área protegida.

Durante su discurso, el ministro Diego Lapenna destacó “que es mucha la cantidad de gente a la que debemos agradecer por el estado en el que hoy se encuentra el Área Natural Protegida de Punta Tombo”.

“En primer lugar a los guardafaunas y el personal, por la pasión que ponen en su trabajo en el día a día para cuidar el área”, agregó.

Además, Lapenna remarcó que “desde que comenzamos en la gestión de nuestro gobernador Ignacio Torres, quisimos reivindicar a todos aquellos pioneros que hicieron de Chubut lo que hoy en día es en materia turística. Visionarios como el padre de Alberto, Luis La Regina, que hoy se encuentra aquí presente y que también tenían mucha pasión por este territorio”.

“Hoy, y tras un año y ocho meses de gestión, podemos afirmar que este Ministerio funciona con un equipo de trabajo. Este fue un gran acierto de nuestro gobernador y de intendentes como Gerardo Merino, personas que entienden que el turismo debe ser una herramienta económica en la provincia”, añadió el ministro.

Por su parte, el intendente de Trelew Gerardo Merino no sólo hizo hincapié en las obras de acondicionamiento y el trabajo junto a Provincia para el desarrollo de Punta Tombo, sino que también felicitó “a los concejales por aprobar la adhesión de Trelew a la Ley de Incentivo de Inversiones Turísticas que fortalecerá a todo el sector de la ciudad”.

“Cuando decíamos que Trelew tiene que ser una ciudad de destino y no de paso, nos referíamos a avances como el que dio ayer el Concejo Deliberante, porque adherirnos a esta Ley impulsada por el Gobierno Provincial que nos permite traer más inversión y más trabajo al sector turístico”.

Por último, el propietario del campo, Alberto La Regina, se dirigió a los presentes y expresó estar “muy contento con lo que han hecho. Hoy tengo 70 años, desde los 15 que estoy en Punta Tombo, por eso ver este resultado del día de hoy realmente me enorgullece. Hemos trabajado muchísimo por cuidar este lugar y veo que hoy Provincia y Municipio lo están cuidando muy bien”.

Temporada 2025-2026

Este año, la apertura llega con importantes novedades: en el mes de abril, la Legislatura provincial aprobó el proyecto de ley N° 246/24, impulsado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que amplió los límites del área protegida, pasando de poco más de 200 hectáreas a un total de 1.532 hectáreas, consolidando la conservación y protección de este hábitat único.

Se mantiene vigente el acuerdo de co-administración entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y el Ente Trelew Turístico (Entretur), junto al acompañamiento del sector privado y la comunidad de Trelew. Esta alianza ha permitido fortalecer la gestión integral del área, garantizando equilibrio entre la conservación y el desarrollo turístico.

Obras y mejoras

Gracias a los fondos recaudados en la última temporada y al compromiso conjunto, se concretaron múltiples obras y mejoras como son el mantenimiento de viviendas de guardafaunas, renovación del Centro de Interpretación, con reparaciones en réplicas de fauna y nuevos murales educativos, además de refacciones en la confitería-restaurante de Punta Tombo.

Asimismo se efectuaron tareas de limpieza, pintura y reacondicionamiento de ingresos y mástiles, junto a la extracción de más de 7 volquetes de residuos, mejorando el cuidado ambiental.

Nueva cartelería interpretativa

En ese marco se destacó la Incorporación de paneles solares, en el marco del programa de transformación energética junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

También más conectividad mediante antenas Starlink, que permiten la venta de entradas 100% online, tanto en el área como en puntos habilitados en Trelew.

Tarifas para la nueva temporada

En esta nueva temporada, los ingresos al ANP Punta Tombo mantendrán un precio promocional, los primeros meses al mismo costo que la temporada anterior:

Residentes Chubut $3.500

Residentes Nacionales: $6.500

Residentes Nacionales Menores de 6 a 11 años y Jubilados: $3.500

Extranjeros: $18.000

Extranjeros Menores de 6 a 11 años: $9.000

Menores de 6 años, Ex Combatientes de Malvinas y personas con discapacidad: sin cargo

Con estas mejoras, Punta Tombo se prepara para recibir a miles de visitantes de todo el mundo que cada año llegan a maravillarse con la llegada de los pingüinos de Magallanes. La nueva temporada refuerza el compromiso de Chubut con el turismo responsable, la innovación tecnológica y la conservación de su patrimonio natural.