Chubut fue protagonista en Bioferia

Con una propuesta innovadora, experiencias interactivas y una fuerte presencia de los productores chubutenses, el stand de la Provincia se destacó entre los más convocantes del evento vinculado al desarrollo sustentable realizado en Buenos Aires.

El Gobierno del Chubut tuvo una participación destacada en una nueva edición de Bioferia, uno de los eventos más importantes del país vinculados al desarrollo sostenible, que se llevó a cabo del 10 al 12 de abril en el Hipódromo de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante las tres jornadas, el stand de Chubut se posicionó como uno de los espacios protagonistas de la feria, atrayendo a una gran cantidad de visitantes interesados en conocer la oferta de turismo de naturaleza y conservación que distingue a la provincia a nivel nacional e internacional.

Un stand que invitó a vivir la experiencia Chubut

A través de los Ministerios de Turismo y Áreas Protegidas, de Producción, junto a la Secretaría de Cultura y la Casa del Chubut, la Provincia presentó una propuesta dinámica en formato 360°, el espacio chubutense ofreció una experiencia inmersiva que combinó información turística y actividades interactivas para todas las edades. El público pudo participar de juegos vinculados con la fauna autóctona y de sorteos, generando una experiencia cercana y participativa.

Además, el ciclo de charlas desarrollado en el stand contó con una destacada convocatoria. En dos oportunidades -viernes y domingo- se presentó María Belén Cuello, guardafauna del Área Natural Protegida Los Altares, quien abordó el funcionamiento y la importancia del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.

También se llevó adelante la charla “La salud empieza en la célula: cómo recuperar tu energía y bienestar desde adentro”, a cargo de Tamara Rubilar, creadora de Promarine Antioxidants, y la propuesta “BioVAR Patagonia”, coordinada por la cartera de Producción, que puso en valor iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible en la región.

Como parte de las acciones más destacadas, la presencia de una Ballena Franca Austral -ícono de la fauna chubutense- se convirtió en una de las grandes protagonistas del evento. A través de un personaje interactivo que recorrió el stand, bailó y se fotografió con el público, especialmente con los más pequeños, se generó un fuerte impacto emocional y de cercanía. Esta intervención formó parte de una estrategia de promoción turística orientada a anticipar la próxima temporada de avistaje de ballenas en la provincia.

Producción local con identidad chubutense

El stand contó además con un espacio especialmente destinado a emprendedores del sello Origen Chubut, quienes exhibieron y comercializaron productos con identidad local y enfoque sustentable.

Participaron Pino y Lana, Bolsa Red, Brago, Promarine, Cocodriz, Alas, Je! Diseño, Aromas de la Cordillera, Rustikasur, Franca y Cardumen, presentando una amplia variedad de productos que incluyeron diseños textiles, biocombustibles, cerámica artesanal, aceites corporales y perfumes naturales, entre otros desarrollos que reflejan el potencial productivo de la provincia.

Chubut, pionera en turismo sustentable

La destacada participación en Bioferia reafirma el posicionamiento de Chubut como una de las provincias pioneras en el desarrollo del turismo sustentable en Argentina. A través de políticas públicas sostenidas, la provincia impulsa un modelo turístico basado en la conservación del patrimonio natural y cultural, el respeto por las comunidades locales y la generación de oportunidades económicas sostenibles.

El Sistema de Áreas Naturales Protegidas, junto con sus Parques Nacionales y una creciente oferta de experiencias responsables, convierten a Chubut en un destino referente para quienes buscan conectar con la naturaleza de manera consciente.

En este sentido, la presencia en Bioferia no solo permitió visibilizar estos valores, sino también fortalecer el vínculo con un público cada vez más comprometido con el cuidado del ambiente, consolidando a la provincia como un actor clave en la agenda del turismo sostenible en el país.