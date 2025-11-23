Chubut fortalece el corredor turístico Patagonia Azul con acciones de capacitación y promoción

Se realizó en Buenos Aires una jornada de trabajo destinada a agencias de viaje y operadores turísticos.

La gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres continúa consolidando el corredor turístico Patagonia Azul mediante acciones estratégicas de promoción dirigidas al mercado nacional.

En el marco de esta política, se desarrolló en Buenos Aires una jornada de capacitación destinada a agencias de viaje y operadores turísticos, con el objetivo de ampliar la comercialización del destino y posicionar la oferta provincial.

La presentación tuvo lugar en el Salón de FAEVYT, y fue organizada por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut. Participaron un total de 26 representantes, entre ellas operadores mayoristas y agencias de viajes de Buenos Aires.

La capacitación estuvo a cargo de Sebastián Sarsfield, director regional de Turismo de la Delegación CABA, y María Mendizábal, coordinadora de Turismo del Proyecto Patagonia Azul. La exposición combinó una mirada integral de la estrategia provincial y una presentación detallada de la experiencia Patagonia Azul.

Destino turístico clave

Desde el Gobierno del Chubut se presentó la Ruta Patagonia Azul como un producto turístico clave dentro del desarrollo provincial; destacando los principales atractivos del corredor, como así también las acciones de difusión y promoción que se vienen llevando adelante para fortalecer su posicionamiento.

Por su parte, el equipo de Patagonia Azul profundizó en los atractivos, actividades, campings, camps y portales que ofrecen en el Corredor. La propuesta despertó gran interés entre los asistentes ya que muchas de estas agencias no conocían la oferta del destino y manifestaron un fuerte entusiasmo por incorporarlo a su comercialización.

Patagonia Azul: un corredor de naturaleza única

Desde Rawson y Playa Unión hasta Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, la Ruta Patagonia Azul recorre más de 450 kilómetros de litoral atlántico, desplegando biodiversidad, cultura, gastronomía y rincones inolvidables.

A través del avistaje de fauna marina, atravesando áreas protegidas, senderos y propuestas de turismo científico, la Ruta propone alojamiento en campamentos y experiencias inmersivas en la naturaleza. Este corredor viene consolidándose como uno de los productos emergentes más atractivos de la provincia, integrando conservación, desarrollo local y turismo sostenible.