Chubut: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de LLA, pero Luque achicó la diferencia a 1.078 votos

Maira Frías obtuvo 89.982 votos, mientras que el exintendente de Comodoro sumó 88.904. El recuento provisorio había dado una ventaja de cerca de 2.000 sufragios para la candidata libertaria.

El resultado del escrutinio definitivo en Chubut ratificó el triunfo de La Libertad Avanza, aunque con una diferencia menor sobre Unidos Podemos que la dada a conocer el domingo a través del conteo provisorio.

Según informó este jueves la Secretaría Electoral Permanente, Maira Frías (LLA) obtuvo 1.078 votos más que Juan Pablo Luque (Unidos Podemos), ambos elegidos diputados nacionales. El resultado final fue 89.982 contra 88.904.

El escrutinio provisorio, con los datos publicados el domingo por la noche, marcaba que el triunfo libertario había sido por cerca de 2.000 votos de diferencia.

El escrutinio, realizado en la Legislatura chubutense, estableció que el número total de votos emitidos en la categoría diputado nacional, fue de 341.614. Hubo 8.391 en blanco y 14.563 nulos.

Los restantes 335.442 se dividieron entre las ocho listas que participaron de la elección. La Libertad Avanza (89.982), Unidos Podemos (88904), Despierta Chubut (64.008), La Fuerta del Trabajo Chubutense (34.704), Frente de Izquierda y de los Trabajadores (16.267), Partido Libertario (13.891), Partido Independiente de Chubut (6.406) y el GEN (4.498).

Según pudo saber ADNSUR, el cambio en el resultado final está vinculado a la dinámica propia del escrutinio definitivo, donde se cotejan las urnas con lo informado en los telegramas, y la contabilización de votos que no había sido informados hasta el momento, como los sugragios realizados en las cárceles y en el exterior.

Reproches en el peronismo tras la victoria libertaria

El resultado del escrutinio definitivo, con una diferencia aún más ajustada entre LLA y Unidos Podemos, alimenta los reproches dentro del peronismo comodorense, donde el sector alineado a Juan Pablo Luque asegura que no recibieron el apoyo suficiente por parte del intendente Othar Macharashvili.

Ese descontento se reflejó en la última sesión del Concejo Deliberante, realizada este miércoles. “Competimos contra aparatos estatales grandes como el nacional y el provincial. Ni siquiera tuvimos el apoyo de nuestro municipio; fueron más funcionales al gobierno de Torres que a nuestro candidato”, aseguró la concejala Maite Luque, del bloque Arriba Chubut.

Las críticas ya habían sido expresada por Luque en el discurso brindado la noche de los comicios. “Hasta en mi propia ciudad no tuvimos apoyo. Ningún municipio grande estuvo del lado nuestro: ni Rawson, ni Trelew, ni Esquel, ni Madryn, ni Comodoro“, había asegurado el exintendente de la ciudad petrolera.

