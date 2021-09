Chubut dejará de pedir test negativo de coronavirus para ingresar a la provincia

Puratich confirmó que Chubut tramita dejar de solicitarlo, tanto para quienes vengan en avión como para quienes lo hagan en colectivos de larga distancia. Se mantienen las medidas para quienes vuelven del exterior.

El Ministro de Salud, Fabián Puratich, confirmó que en breve se dejará de solicitar pruebas negativas de Covid (PCR o antígeno) para ingresar a la Provincia a través de medios aéreos o terrestres.

“Quedan pocas medidas vigentes a excepción de los cuidados que se piden”, manifestó el Ministro, confirmando que uno de ellos es “el requisito de PCR o test de antígenos -sobre los que- vamos a sacar una Resolución para levantar esas medidas”.

Precisó que “primero mandaremos las notas a Aerolíneas Argentinas y se dará la resolución correspondiente para ya levantar esas medidas”.

El Ministro aclaró que “vamos a seguir con las medidas para los viajeros del exterior, se mantiene el aislamiento por ahora porque nos permite seguir evitando que la variante Delta circule”. Destacó que estas medidas permitieron “bloquear” el único caso registrado en Chubut, que se produjo “después de tanto tiempo de ingresada la variante al País”.

El Ministro de Salud insistió en que “no hay ningún tipo de restricción pero insistimos en el tema del cuidado. Venimos con una muy buena situación epidemiológica pero no hay que relajarse”.

“La pandemia no terminó, estamos en una buena etapa”, sentenció.

En otro tramo también se refirió a la posibilidad de solicitar el certificado de vacunación para el ingreso, a lo que explicó que “la vacuna no es obligatoria -y- nosotros como Estado no podemos pedir como algo obligatorio algo que no es obligatorio”.

Aclaró que “el privado tiene el derecho de admisión y puede tenerlo como requisito”.

Finalmente, se refirió a una eventual 3ª dosis, precisando que se podría realizar una “revacuación” pasado 1 año de completados los esquemas, lo cual se podría realizar con cualquiera de las vacunas disponibles.

“Si hay que vacunar de nuevo, hay que esperar un año para comenzar una nueva vacunación. Lo que se está planteando es una nueva aplicación, como una revacuación”, explicando que “está todo en investigación”.

Recordó que la vacunación en el mundo comenzó en octubre por lo que “no hay experiencia en personas que hace más de un año hayan recibido la vacuna -por lo que evaluó- este año está garantizado”.