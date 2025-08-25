Chubut culminó con éxito el Encuentro Empresarial de Jóvenes y Adultos

La última etapa del Programa Provincial de Desarrollo de Competencias Emprendedoras se desarrolló en modalidad virtual, con una amplia participación de estudiantes chubutenses. Fueron presentados 21 proyectos que nacieron en el aula con una mirada de triple impacto: económico, social y ambiental.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, llevó adelante en forma virtual la instancia provincial del Encuentro Empresarial de Jóvenes y Adultos: Desarrollo Emprendedor 2025. Esta etapa marcó el cierre de una propuesta pedagógica destinada a fortalecer las competencias emprendedoras en estudiantes de secundaria y de la modalidad Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA).

Durante tres jornadas, participaron 21 proyectos seleccionados, fruto del esfuerzo de 65 estudiantes, acompañados por 13 asesores y evaluados por 32 valoradores. Las iniciativas nacieron en el aula y se proyectaron hacia la comunidad, con un enfoque de triple impacto: económico, social y ambiental.

Proyectos destacados

En esta instancia provincial, que representó el broche final del Encuentro, se distinguieron tres proyectos: “Livia”, de la Escuela Nº 748 de Trelew en la modalidad Técnica; “Plástico a futuro”, de la Escuela Nº 7715 de Comodoro Rivadavia en la modalidad Orientada; e “Instalaciones Fernández”, de la Escuela Nº 7730 de Trevelin en la modalidad EPJA.

Además, se entregaron dos menciones especiales: “El peón sobrecargado”, de la Escuela Nº 728 de Puerto Madryn; y “Harina de Alpataco”, de la Escuela Nº 781 de Dolavon, ambas en la modalidad Técnica.

Creatividad y compromiso

El ministro de Educación de la Provincia, José Luis Punta, felicitó a los equipos participantes y destacó que “cada propuesta refleja la creatividad, el compromiso y la capacidad de innovar de nuestros estudiantes. Estos proyectos no sólo son ideas, son sueños colectivos que nacen en la escuela y se proyectan en la comunidad”.

Asimismo, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres a través del Ministerio de Educación, hizo llegar su reconocimiento a las comunidades educativas que acompañaron cada proceso, porque detrás de cada iniciativa hay un esfuerzo compartido de docentes, directivos, familias y estudiantes.

Una educación que crea y transforma

Con la finalización de esta etapa provincial, el Programa de Desarrollo de Competencias Emprendedoras reafirma su valor como política educativa con casi dos décadas de trayectoria, fomentando la innovación, el compromiso comunitario y la inserción laboral de los estudiantes.

El Ministerio de Educación de Chubut celebra y felicita a todos los equipos por los logros alcanzados, y especialmente a los proyectos destacados de esta edición, que constituyen un ejemplo del trabajo colectivo y del sentido transformador de la educación pública.

Este cierre marca no solo la culminación de un proceso pedagógico, sino también el inicio de nuevos desafíos para los jóvenes que, con creatividad y compromiso, seguirán construyendo una educación chubutense que crea, propone y transforma.