Chubut consolida su posicionamiento en la actividad de cruceros tras su participación en el principal encuentro mundial de esa industria

A través de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, el Gobierno provincial estuvo en la feria internacional Seatrade Cruise Global 2026. Se concretaron importantes anuncios para la temporada 2027/2028.

La Provincia del Chubut, a través de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, participó de la feria internacional Seatrade Cruise Global 2026, el principal encuentro mundial de la industria de cruceros, donde se avanzó en definiciones estratégicas vinculadas al crecimiento de la actividad, la incorporación de nuevas recaladas y el fortalecimiento de la infraestructura portuaria.

En representación del organismo, el administrador Sergio Aníbal Bustos y el director operativo Martín Liendo desarrollaron una intensa agenda de reuniones con las principales navieras, operadores internacionales y organismos del sector, consolidando la presencia institucional de la provincia en uno de los ámbitos más relevantes del turismo global.

Regreso de Norwegian Cruise Line a la región

Uno de los anuncios más destacados fue la confirmación del regreso de Norwegian Cruise Line a la región para la temporada 2027/2028, con la incorporación del buque Norwegian Star y un esquema de seis recaladas en Puerto Madryn que representan un aporte de más de 20.000 cruceristas.

Este retorno representa una señal clara de confianza en el destino y en la operatividad del sistema portuario provincial, con un impacto directo en el volumen de pasajeros y en la dinamización de la actividad turística regional. Las autoridades de la compañía destacaron especialmente las condiciones operativas del puerto, así como las medidas adoptadas por la Administración Portuaria en materia de incentivos y previsibilidad.

Nuevas inversiones para optimizar la operatoria en el Muelle Piedra Buena

En el marco de las reuniones mantenidas, la Administración Portuaria presentó el plan de obras e inversiones previsto, haciendo especial énfasis en el desarrollo del nuevo edificio operativo en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena.

Esta infraestructura permitirá optimizar los procesos de embarque y desembarque de pasajeros, incorporando un espacio específico para la instalación de un escáner de equipaje, lo que redundará en mayor agilidad operativa y mejores condiciones para la atención de los cruceristas.

La iniciativa se enmarca en una estrategia integral orientada a elevar los estándares de calidad del puerto, alineándose con las mejores prácticas internacionales.

Quark Expeditions anuncia el inicio de sus operaciones en Puerto Madryn

Otro de los hitos relevantes fue el anuncio del inicio de operaciones del grupo Quark Expeditions en Puerto Madryn a partir de la temporada 2027/2028, con la incorporación de dos de sus buques: Ultramarine y Ocean Explorer, los cuales realizarán dos recaladas cada uno.

Esta decisión se produce luego de la visita técnica realizada por representantes de la compañía en 2025, quienes recorrieron las instalaciones portuarias y evaluaron las condiciones operativas del destino.

La incorporación de esta naviera, especializada en cruceros de expedición, fue impulsada a partir de las gestiones llevadas adelante por Germán Manterola, asesor ad honorem de la Provincia del Chubut para cruceros antárticos y representante de la firma Delver Agents para América del Sur.

Asimismo, fortalece el posicionamiento de Chubut dentro del segmento de turismo antártico y de experiencias de alto valor agregado, consolidando la diversificación de la oferta y ampliando las oportunidades para el desarrollo regional.

Articulación internacional y rol estratégico de CLIA

Durante la feria, las autoridades de la Administración Portuaria participaron de diversas instancias institucionales junto a Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA por sus siglas en inglés), entidad de la cual la APPM forma parte como socio.

CLIA es el principal organismo internacional de la industria de cruceros, representando a la gran mayoría de las navieras a nivel global y promoviendo estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad en la actividad.

En este marco, se abordaron aspectos clave vinculados a la experiencia del pasajero, la necesidad de articulación entre puertos, ciudades y operadores, y las tendencias de crecimiento del sector a nivel mundial. Asimismo, se compartieron estadísticas de la última temporada y proyecciones futuras, reafirmando el potencial de la región dentro de los itinerarios internacionales.

Presencia estratégica de Chubut en el escenario internacional

La participación en Seatrade Cruise Global 2026 permitió posicionar a la Provincia del Chubut como un destino confiable y competitivo dentro del mercado de cruceros, consolidando vínculos con actores clave de la industria y generando nuevas oportunidades de crecimiento.

A través de una agenda enfocada en la planificación, la inversión y la mejora continua de los servicios,el Gobierno del Chubut a través de la Administración Portuaria de Puerto Madryn continúa fortaleciendo el rol del sistema portuario provincial como motor del desarrollo turístico y económico.