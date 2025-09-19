Chubut avanza en la construcción de entornos libres de violencia para niñas, niños y adolescentes

Con la participación de la ministra de Desarrollo Humano de la provincia se realizó en Rawson una capacitación encuadrada en la iniciativa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA) impulsada por UNICEF.

Dentro del marco del proceso de formación temática para el fortalecimiento del sistema de protección y la promoción de entornos libres de violencia a nivel local, el Gobierno del Chubut llevó adelante en Rawson el Módulo 3 de la Capacitación MUNA-UNICEF, destinada a referentes municipales y comunales de la provincia.

Este espacio de formación de la iniciativa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA) se llevó adelante en el Salón de Vialidad Provincial, en la capital provincial, y la apertura del encuentro estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo Humano del Chubut, Florencia Papaiani.

Decisión política del gobernador

En esa instancia, la funcionaria provincial destacó la decisión política del gobernador Ignacio “Nacho” Torres de poner en el centro de la agenda provincial a la niñez y la adolescencia, y subrayó la importancia de fortalecer el trabajo en líneas de acción que impulsen entornos libres de violencia, así como la elaboración de protocolos y guías de acción que ordenen y respalden la tarea en cada territorio.

A lo largo de la jornada, los equipos participaron en dinámicas de trabajo en grupo coordinadas por tutores, donde compartieron experiencias locales, identificaron fortalezas y dificultades, y construyeron rutas de acción colectivas. También se abordaron casos prácticos con el fin de generar propuestas de articulación institucional y consensuar proyectos que contribuyan a consolidar el Plan de Acción Provincial.

El encuentro culminó con una reflexión colectiva en la que los participantes destacaron la relevancia del trabajo compartido y su aporte al diseño de políticas públicas que fortalezcan la protección integral de niñas, niños y adolescentes en toda la provincia.

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno del Chubut junto a UNICEF, reafirma el compromiso de la gestión del gobernador Ignacio Torres con la consolidación de un sistema de protección más cercano, eficaz y articulado, que garantice el desarrollo pleno de la infancia y la adolescencia en un marco de igualdad y cuidado.