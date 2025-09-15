Chubut abre la solicitud de vacantes escolares para el ciclo lectivo 2026 a través de DINO

El Gobierno del Chubut garantiza que todos los niños y niñas de la provincia tendrán su vacante asegurada para el ciclo lectivo 2026, mediante un proceso de solicitud más ágil y accesible.

La gestión podrá realizarse del 15 al 30 de septiembre, habilitada desde las 00:00 hs del día 15, de manera rápida y segura a través de DINO, la plataforma digital de trámites de la provincia.

Esta primera etapa de inscripción corresponde únicamente a:

*Salas de 3, 4 y 5 años de Nivel Inicial.

*Primer grado de Nivel Primario.

Preferencias y datos complementarios

Al momento de completar la solicitud, las familias podrán:

*Señalar la preferencia de escuela y turno.

*Informar si el estudiante ya cuenta con hermanos en la institución.

*Indicar si el niño, niña o adolescente requiere apoyo educativo.

Documentación requerida

Para completar la solicitud de vacante, se solicita contar con la siguiente documentación:

*Documento Nacional de Identidad (DNI) del niño, niña o adolescente.

*DNI de madre, padre o tutor responsable.

*Partida de nacimiento del niño, niña o adolescente.

*Constancia de CUIL del niño, niña o adolescente.

*En caso de corresponder, certificado de discapacidad.

Ventajas de la gestión digital

El Ministerio de Educación provincial destacó los beneficios de utilizar la plataforma DINO para este trámite:

*Proceso rápido y en línea, disponible las 24 horas.

*Mayor transparencia y seguimiento de la solicitud.

*Evita traslados y filas en las escuelas.

*Facilita la gestión administrativa tanto a las familias como a las instituciones educativas.

Modernización del sistema educativo

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa impulsando la modernización de los trámites escolares, garantizando un acceso más equitativo, eficiente y transparente al sistema educativo provincial.

Contacto DINO: las familias pueden comunicarse a través de WhatsApp al 280 460-3466.