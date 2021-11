Christina Applegate y su dura batalla contra la esclerosis múltiple

La actriz escribió unas conmovedoras líneas en su cuenta de Twitter en el día de su cumpleaños; en agosto, por la misma red social, había compartido su diagnóstico

La actriz Christina Applegate, quien en agosto de este año contó públicamente que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, cumplió el jueves 50 años, y aprovechó la ocasión para dejarles un conmovedor mensaje a sus seguidores.

“Sí. Hoy cumplí 50 años. Y tengo EM [Esclerosis múltiple]. Ha sido difícil”, confesó. “Les envío tanto amor a todos ustedes este día. Muchos están sufriendo hoy, y estoy pensando en ustedes. Ojalá encontremos esa fuerza para levantar la cabeza”, añadió, mostrando empatía con quienes padecen la misma enfermedad.

Yup. I turned 50 today. And I have MS. It’s been a hard one. Sending so much love to all of you this day. Many are hurting today, and I am thinking of you. May we find that strength to lift our heads up. Mine currently is on my pillow. But I try — christina applegate (@1capplegate) November 26, 2021

Finalmente, Applegate contó que su cabeza estaba en su almohada al momento de redactar sus líneas. “Pero lo intento”, concluyó en un tuit en el cual recibió muchísimas muestras de apoyo y cariño.

La actriz de Muertos para mí hablaba por primera vez de su diagnóstico en agosto y mediante las redes. “Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que sé que también tienen esta afección. Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún imbécil lo bloquee. Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple: ‘Nos despertamos y tomamos las medidas indicadas’. Y eso es lo que hago”, expresó en Twitter la ganadora del Emmy por su participación en Friends.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Asimismo, Applegate pidió privacidad mientras atraviesa este proceso. El 18 de septiembre reapareció en las redes y publicó una imagen de su pie en movimiento para celebrar el día de la danza, pero sigue conservando un perfil bajo, dado que solo escribe en ocasiones especiales, como lo fue su cumpleaños.

Selma Blair también sufre de esclerosis múltipleGROSBY GROUP

Cuando compartió su diagnóstico, una de las primeras figuras en escribirle a la ex Married… with Children fue Selma Blair, con quien trabajó en la comedia de 2002 La cosa más dulce, y quien también padece esclerosis múltiple. “Te amo siempre, y siempre estaré aquí, como nuestros hijos, empujándonos con amor”, le expresó Blair a su amiga en Twitter. La actriz recibió su diagnóstico en octubre de 2018 y al año siguiente subió a Instagram un posteo en el que anunciaba un importante avance: la conclusión de una dura ronda de tratamiento contra la enfermedad.

Happy national dance day. My little MS FEET still work. pic.twitter.com/7kBclE98fb — christina applegate (@1capplegate) September 18, 2021

“Esto ha sido un proceso y continuará siéndolo. Me encuentro inmunocomprometida por los próximos tres meses, al menos. Así que nada de besos por favor. Quise asegurarme de que todas las complicaciones estuvieran en un lugar privado, y atravesamos eso de manera brillante”, comunicaba Blair, quien siempre agradece los logros cotidianos. “¡Celebro darme una ducha como ponerme delineador!”, expresó en una ocasión la actriz que espera, mediante su testimonio, poder brindarles esperanza a quienes la padecen la enfermedad. “El comienzo es duro, hay que recordar”, subraya constantemente. Applegate, por su parte, también aspira a lo mismo, como cuando luchó contra un cáncer de mama en 2008 y se convirtió en una activista.

Christina Applegate Muertos para mí

“Si tenés una voz para hacerlo, y nosotros [como actores] somos afortunados de tener esta plataforma para decir: ‘Soy como vos, no puedo dormir, me siento como una mier… la mayor parte del tiempo, pero quiero que te sientas bien con eso y no te avergüences y obtengas información al respecto para que puedas tener una mejor calidad de vida’”, le había dicho a la publicación People mientras promocionaba su campaña ¿Por qué tan despierto?. “Y lo mismo ocurre con mi batalla contra el cáncer”, contaba Applegate sobre su pelea.

James Marsden aseguró que Christina Applegate está dándole pelea a la enfermedadAnn Presley – Getty Images

En septiembre, su compañero en la sitcom de Netflix Muertos para mí, James Marsden, habló sobre el estado anímico de su colega y amiga. “Christina es un ser humano compasivo y maravilloso”, remarcó el actor en diálogo con Entertainment Tonight. “Es tan extraordinaria que absolutamente nada va derrotarla, y va a pelear esto y lo va a superar como a otras cosas, la admiro muchísimo como persona”, expresó y añadió: “Cualquier cosa que le arroje la vida, ella va encontrar la manera de no dejar que la tire hacia abajo, y es exactamente lo que está haciendo ahora, lo cual no me sorprende porque siempre fue así”, enfatizó.