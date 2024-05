Chocaron el frente de un supermercado para romper el portón y poder entrar a robar la caja registradora

La víctima del ataque fue un comercio situado en la calle 167 y 60 que estaba cerrado a la hora del hecho, las 5 de la mañana del domingo

Un inusual robo se dio en la madrugada del domingo en la localidad de Los Hornos, partido de La Plata, cuando un grupo de delincuentes chocó el frente de un supermercado para romper el portón y poder entrar a robar la caja registradora.

La víctima del ataque fue un supermercado situado en la calle 167 y 60 que estaba cerrado a la hora del hecho, las 5 de la mañana del domingo. Mientras el dueño del local, de nacionalidad china, dormía en la planta alta de la construcción, el ruido de los golpes de un auto contra el portón de metal lo despertó.

Lo que ocurría en la planta baja era solo el comienzo del robo perpetrado por, al menos, dos delincuentes que a bordo de un auto color claro que se subió a la vereda, en marcha atrás y con la culata comenzó a embestir el portón.

Un primer golpe aflojó parte de la estructura de metal y de material que la sostenía. Incluso, la mercadería que estaba en unos exhibidores cayó al piso. En una segunda embestida, ya con la estructura de metal floja y desencajada, los delincuentes logran ingresar al supermercado con el vehículo hasta el mostrador.

La secuencia siguió con el auto saliendo del local y, desde el asiento del acompañante, bajó uno de los ladrones que fue directamente a robar la caja registradora del comercio. Toda la maniobra duró menos de un minuto y los daños provocados al comercio fueron mayores.

La inseguridad en números

Los viralizados videos sobre asaltos en el conurbano llaman siempre la atención de una sociedad que queda impactada por la violencia de esos hechos. Cada día aparecen una o dos de esas grabaciones registradas por los sistemas de videovigilancia públicos y privados. A veces se difunden hasta tres de esos eventos cada día. Pero se trata solo de una porción ínfima de lo que ocurre en las calles. Así lo exponen las estadísticas del Ministerio Público bonaerense, que determinan que cada 24 horas 112 vecinos son apuntados por un arma de fuego durante un robo. El informe oficial sobre 2023 demuestra, además, un fuerte crecimiento en las modalidades más graves de delitos. En comparación con 2022, el año pasado subieron los homicidios, los robos y los hurtos.

Los datos relevados por la Procuración General bonaerense en todos los departamentos judiciales de la provincia marcaron una dura realidad. Un riesgo latente en cada barrio. Y se trata de cifras avaladas por las denuncias que originaron investigaciones en las fiscalías. No todas las víctimas inician ese trámite, especialmente si el bien robado no tiene alto valor económico o no es necesaria la radicación de la denuncia. Entonces, esos 40.796 episodios notificados durante 2023 por robos agravados por el uso de armas de fuego tampoco es el total de los hechos similares ocurridos en Buenos Aires. Es un piso, por cierto alto, ya que significa un aumento de 16,8 por ciento con relación al período evaluado doce meses antes.

Si se toma en cuenta la cantidad total de robos denunciados -que fueron calificados de manera diferente, de acuerdo con las circunstancias del hecho- la cifra trepa a 181.466. Eso equivale a consignar que cada hora hay, al menos, 20 vecinos que son víctimas de delitos muy violentos.

En esa cifra no se incluye a los damnificados por el hurto de vehículos en la vía pública, ya que para la Justicia no se trata de un robo si no hay un hecho de violencia durante la ilegal apropiación del bien. En ese aspecto, se identificaron 32.754 casos, 23 por ciento más que en 2022. Se trata de uno de los delitos en los que se tiene información más precisa, ya que la denuncia es obligatoria para el reclamo a las compañías de seguro, empresas que durante el año pasado recibieron cada hora 90 llamados por sustracciones de vehículos.