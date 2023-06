China Suárez reveló cuál es la fórmula para conquistarla y ninguno de sus ex la cumplió

La actriz contó la característica que más busca en un hombre.

China Suárez abrió la posibilidad de enviarle preguntas por medio de las Historias de Instagram. De esta manera, la actriz respondió de todo tipo de temas, desde el cuidado de su piel hasta quiénes son sus amigos.

Y, como no podía faltar, también hubo una consulta sobre su corazón y cómo llegar a él.

China Suárez sobre cómo conquistarla

“¿La fórmula para enamorarte?”, le escribió un seguidor. Y China Suárez respondió: “Nacer de Piscis”. De fondo, publicó una foto suya con una sonrisa.

Lo que más llamó la atención fue que ninguno de sus ex cumplen con ese requisito.

Ni Nico Riera -su primer novio oficial-, ni Nacho Viale, Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña y Rusherking son de Piscis. Incluso tampoco Lauty Gram, con quien se la vincula actualmente.

De esta manera entonces, la actriz o cambió de requisitos o a la hora del amor, es más flexible y se deja llevar por el corazón más que por los signos del zodíaco.

China Suárez habló por primera vez de las parejas de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña

La China Suárez respondió también otras preguntas de sus fans.

“¿Te duele cuando tus ex forman nuevas parejas? Por tus hijos digo… el miedo a que los traten mal”, le envió un seguidor. Y la actriz contestó: “Confío plenamente en el criterio de los padres de mis hijos”. Y agregó: “Jamás permitirían que alguien los tratase mal”.

Fruto de su relación con Nicolás Cabré, China Suárez fue mamá de Rufina, en julio de 2013. Y, con Benjamín Vicuña tuvo a Magnolia en 2018 y a Amancio en 2020.

Actualmente, el ex de Pampita está soltero y, el ahora también director de teatro, estaría en una relación con la modelo Mercedes Villador, ex de Luis Miguel. Aunque hasta el momento no lo confirmó