China Suárez cantó disfrazada de helado en un reality uruguayo

La actriz y cantante participó del programa ¿Quién es la máscara? y dio que hablar con su performance en el país vecino.

Luego de estar en boca de todos los medios y redes por su flamante relación con el cantante Rusherking, Eugenia “la China” Suárez –que recientemente debutó como cantante- sorprendió en el reality uruguayo ¿Quién es la máscara? con su talento.

“La China siempre es noticia por sus temas personales pero, en este caso, hay que felicitarla porque se destacó por su talento. Estuvo en Uruguay en un programa, cantando detrás de una máscara, nadie sabía que era ella, y cuando se la sacó y la gente vio que era ella la ovacionaron”, relató Estefi Berardi en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Es un formato europeo que consiste en que vaya una celebridad a cantar y hay un jurado al que le van dando pistas para que adivine quién es la persona que está cantando. Ella estaba disfrazada de helado”, agregó Pampito.

En las imágenes, se ve a Eugenia deleitando a todos con su voz al ritmo de Let it be (de Los Beatles) y muy feliz de estar participante de este programa: “Estaba temblando. Decía ‘¿qué me van a decir ahora que estoy acá abajo?’”, atinó a decir la joven, entre risas.