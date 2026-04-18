Chile avanzó en la construcción de una zanja de tres metros en la frontera con Perú

El proyecto incluye muros, sensores y vigilancia tecnológica en los puntos críticos del limite

Chile avanzó en la construcción de una zanja de tres metros de profundidad en la frontera con Perú como parte del plan “Escudo Fronterizo”,una iniciativa del gobierno de José Antonio Kast dirigida a frenar la migración irregular y el crimen organizado en la macrozona norte del país.

El proyecto, que contempla una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos, abarca alrededor de 60 kilómetros de obstáculos físicos distribuidos en diferentes puntos de la frontera, aunque no en forma continua.

La estrategia establecida por las autoridades chilenas no se limita a la construcción de zanjas. El plan incluye muros, vallas de seguridad, sensores de movimiento, vigilancia por drones, torres de observación, radares térmicos y cercos electrificados, junto a un refuerzo constante del patrullaje en los pasos oficiales y en aquellos que han sido inhabilitados por su uso para el cruce clandestino.

Según el comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, la finalidad de estas barreras es canalizar el movimiento hacia zonas donde el Estado ejerce un control más estricto, dificultando así tanto el tráfico de migrantes como el de vehículos con contrabando, drogas o armas.

El avance es del 20% según las estimaciones oficiales, aunque Soto advierte que ninguna barrera física resulta definitiva y que todas requieren mantenimiento continuo por parte del Estado chileno.

En el marco de este endurecimiento de la frontera, Chile y Perú han acordado reforzar la cooperación y el intercambio de información sobre la situación en la línea limítrofe común.

Esta coordinación bilateral se produce luego de que el gobierno peruano expresara reservas sobre el proyecto chileno. Desde Lima, se advirtió que la construcción de una zanja podría tener riesgos y se la llegó a comparar con el Muro de Berlín, señalando preocupaciones sobre el impacto en la dinámica fronteriza y los derechos de las personas que transitan en la zona.

La iniciativa incluye muros de cinco metros, sensores y drones en puntos estratégicos (Foto: Captura video/Meganoticias)

En los últimos días, autoridades y medios especularon sobre la posibilidad de que Perú replicara la iniciativa chilena con la construcción de su propia zanja destinada a frenar la migración irregular.

No obstante, el Gobierno Regional de Tacna aclaró que los trabajos que se observan en la zona no se relacionan con la seguridad migratoria, sino que forman parte de un proyecto de infraestructura vial para reorganizar el tránsito de camiones de carga pesada.

Chile continúa con la implementación del Plan Escudo Fronterizo, que prioriza la construcción de barreras físicas y tecnológicas para restringir el paso irregular de personas y combatir delitos transnacionales.

José Antonio Kast impulsa el “Plan Escudo Fronterizo” para reforzar la seguridad nacional (Europa Press)

El despliegue de estas obras mantiene una coordinación permanente entre ambos países, que han optado por el intercambio de información y la cooperación para enfrentar los desafíos comunes en la frontera, aunque los enfoques y objetivos de las obras en cada lado sean diferentes.

Fuente: Infobae