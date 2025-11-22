Chiche Gelblung: “Le hice una entrevista incómoda a Milei y me dijo que nunca más me iba a hablar”

El experimentado periodista Chiche Gelblung reveló en una entrevista con Pedro Rosenblat en el programa Gelatina que su último mano a mano con el presidente Javier Milei terminó abruptamente: “La última entrevista fue muy tensa, muy dura, y al otro día me dijo ‘nunca más vamos a hablar’”.

Según Gelblung, el detonante fue su estilo de preguntar sin concesiones: “Porque yo no era sumiso con las cosas que él decía. Yo le discutía”. Particularmente, el conductor afirma haberlo preguntado sobre temas básicos como «¿cuánto vale un litro de leche?» o «¿cuánto cuesta un colectivo?», con el objetivo de demostrar “el grado de ignorancia de los políticos sobre la realidad de la gente”.

El conflicto estalló cuando Gelblung abordó la cuestión de los jubilados, lo que —según su propia versión— molestó al mandatario. De ese modo, Gelblung pasó de entrevistador a persona con la que Milei decidió cortar la comunicación.

En tiempos en los que la política argentina vive una profunda polarización, este episodio vuelve a poner sobre la mesa el papel del periodismo incómodo frente al poder, y la decisión de un jefe de Estado de cerrar filas contra quien no transa.

Gelblung lo definió como parte del fenómeno comunicacional del actual presidente: “Si lo incomodás, te deja de hablar”. Para él, la política actual —y especialmente la comunicación gubernamental— está construida sobre un sistema de premios y castigos a medios y periodistas según su nivel de alineamiento.

La decisión final de Milei, de acuerdo a su relato, lo dejó afuera de la lista de periodistas a los que el mandatario considera confiables. Pero Gelblung no se arrepiente: “No pasa nada, yo tengo muchos años en esto”, afirmó.

