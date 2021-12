Chiche Gelblung: “Alfredo Casero es un pelotudo”

El ex cómico había insultado a Joaquín Nahuel, el nene que hace tortas para poder operarse. Mirá el video.

En los últimos años, Alfredo Casero encontró en el odio su lugar de regocijo. Lejos de llevar su militancia política hacia el lado de la construcción o, directamente, al trabajo partidario o social, el ex humorista eligió insultar por redes sociales. Y por supuesto, lo realiza desde su cuenta de Twitter

Casi como un troll, Casero descalifica a quien piensa diferente a él y también ha celebrado que desde despidos laborales o muertes de diversas personas. Con un tono simplón y lejos de aquel humor que lo hizo famoso gracias a Cha Cha Cha, el ex cómico elige escribir ofensas.

Hace pocos días, Casero tuvo una actitud lamentable, casi tanto como su constante comportamiento. Y es que se burló de Joaquín Nahuel, el nene de 10 años que cobró trascendencia por hacer tortas para poder juntar dinero y pagar la operación que necesita. Unos días después de que su caso saliera a la luz y de ser entrevistado por diversos medios, Raquel Escobar, la mamá del chiquito, sumó más de 220 mil seguidores en su cuenta de Twitter.

Por supuesto, la mayoría de los mensajes estaban repletos de cariño. Hasta que llegó Casero. El ex cómico citó un tuit de la cuenta de la madre del chiquito, en la que se lo veía dando una nota a C5N, y escribió: “Anda a cagar”. Tras el insulto del creador de Cha Cha Cha se le sumaron más mensajes cargados de odio de trolls de Twitter, es decir, cuentas anónimas o con nombres falsos cuya única función es escribir mensajes agresivos. Y todo gracias a Alfredo. Angustiada por tanta violencia, la madre Joaquín cerró la cuenta.

“¡Soy la mamá de Joaco! Sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado. Yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal. Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar”, relató la mujer. Y agregó que tras el insulto de Casero, hubo sobre cientos de agresiones al pequeño: “Le dijeron que sus tortas se quemaron como él y empezó a preguntar si él es discapacitado o si él es feo como sus bizcochuelos”.

En Polémica en el Bar hablaron sobre el ciberbullying y la agresividad de los trolls en las redes sociales. En un momento del debate, Samuel “Chiche” Gelblung apuntó duro contra el ex humorista, quien a raíz de sus dichos contra Joaquín Nahuel en Twitter sufrió la cancelación de varios contratos para realizar su obra teatral.

“La regulación de redes sociales ya existe y lo que hacen eso, comenten un delito. Estamos en una sociedad que obviamente está adaptándose a todo”, dijo Gelblung. “¿Qué adaptándose? Son unos enfermos hijos de p…”, Le respondió Mariano Iúdica. En ese momento, la producción puso en pantalla el tuit de Casero contra el menor de edad. “Contame por qué le pone: ´Andá a cagar´”, le preguntó Iúdica a Chiche. “Porque la gente es mala, ustedes no entienden que existe la maldad”, respondió el periodista.

Y cuando Flavio Azzaro le repitió la pregunta, Gelblung lanzó, confundiendo a Alfredo con Nazareno: “A ver, ¿quién hizo de este pelotudo un genio? Con todo respeto al padre. Una cosa es el papá y otra cosa es el hijo. El papá es un tipo realmente genial, respetable, y el hijo no es el papá”. Cuando Iúdica le dijo: “Pero si fue el papá”, Chiche respondió: “Entonces es un pelotudo el papá, que querés que te diga. Nada que tenga que ver con los Casero me interesa ni lo que digan ni lo que piensen”.

De esta manera, Gelblung también le dio duro al ex Cha Cha Cha. Y se sumó a la lista de Eugenia Suárez. Es que la China, al ver el mensaje de Casero contra Joaquín, escribió en Instagram: “Que mundo roto. Horrible. Esta gente es del mal. Y no me venga con que el hate y blablabla. Rompen todo. Les propongo que vayan a su Instagram a darle mucho amor, a hacerle saber lo valioso que es, y a encargarle muchas tortas”.