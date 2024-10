Chau impuesto PAIS: Caputo aplica nueva maniobra ante la inminente pérdida de una caja millonaria

Respaldado por el buen resultado del blanqueo, el Gobierno está decidido a sostener la recaudación y evitar que se esfumen unos 500.000 millones de pesos

Aprovechando el buen resultado del blanqueo de capitales, sobre todo por la declaración de dólares billete, el Gobierno está procurando que la mayor parte de las importaciones que se llevaron a cabo durante 2024 se paguen dentro del año fiscal.

Se puede asegurar, por un lado, que el ministro de Economía, Luis Caputo trata de normalizar el flujo de dólares que entran y salen del país; pero por otro, se puede pensar que evitará una pérdida de recaudación fiscal que algunos estiman en unos $500.000 millones.

Para entender esto, hay que tener en cuenta que toda importación que se cancele después del 24 de diciembre de este año quedará exenta del Impuesto PAIS, porque el tributo se va a extinguir ese día, y no el 31 de diciembre, como se cree.

Fin del Impuesto PAIS: con el acelerador a fondo

La ley que creó ese impuesto habla de cinco períodos fiscales a partir de la entrada en vigencia, la cual fue promulgada el 24 de diciembre de 2019, a poco de asumir Alberto Fernández en la presidencia. Es decir, que el impuesto PAIS desaparece antes de fin de año. Y aunque sea solo una semana la diferencia, la importancia está en el momento se contabiliza el ingreso del dinero al fisco.

Esto explica el apuro que mostró en las últimas semanas Luis Caputo para acortar los plazos de acceso al Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC) a los importadores. Hay que recordar que en febrero se puso en marcha un esquema de cuatro pagos del 25% por mes.

Luego, el 24 de agosto se anunció un esquema de dos pagos de 50% y hace poco más de una semana el Gobierno informó que se pasa a una nueva modalidad en la cual los dólares para la totalidad de las importaciones se venden a los 30 días. Y aquellos que en las últimas semanas habían pactado nuevas compras a 60 días, ahora también podrán entrar al MULC a los 30 contados a partir del registro.

“El objetivo principal de esta medida es recaudatoria”, afirmó el ex titular de la Aduana, Guillermo Michel. El ex funcionario recordó que “el impuesto PAÍS vence el 24 de diciembre”, por lo que “si el pago es posterior a esa fecha el impuesto PAÍS no se podría cobrar, y menos aún el adelanto del 95% del Impuesto”.

“Este motivo fundamental es lo que lleva a acortar los plazos de pago y evitar perder la recaudación de no menos de $500.000 millones de acá a fin de año”, señaló el exfuncionario.

Un ejemplo podría ser el de un importador que compró algo que vale u$s100.000 el 25 de octubre. Si hubiera seguido el esquema de dos pagos de 50%, al entrar al MULC el 25 de noviembre (primer pago a 30 días) abonaría un impuesto de $3.750.000 (7,5%) por u$s50.000.

El 26 de diciembre, cuando tenga que entrar a comprar los segundos u$s50.000, ya el Impuesto PAIS habrá perdido vigencia y entonces se ahorra los segundos $3.750.000.

Con el cambio que introdujo el Gobierno hace dos semanas, ahora ese importador tiene que pagar $7.500.000 todos juntos en el momento del primer pago. Si por mes se importan bienes por unos u$s4.500 millones, lo que se buscaría evitar la pérdida de recaudación de la mitad de esa cifra aproximadamente. Del mismo modo, el Gobierno también ordenó pagar antes del 24 de diciembre todas las importaciones que venían del esquema de cuatro pagos o de dos pagos.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) hasta septiembre la Argentina registró exportaciones por un total de u$s59.124 millones, contra importaciones por u$s44.049 millones, de lo que resultaría un superávit de u$s15.075 millones.

Si bien las exportaciones e importaciones “devengadas” dan matemáticamente ese valor, la realidad de la caja de dólares muestra que este número es inferior, ya que el saldo positivo que queda es de solo u$s3.250 millones. Eso se debe al efecto del denominado dólar blend. El gobierno autoriza a los exportadores a liquidar el 20% a través del Contado con Liquidación (CCL) y lo que resta al Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC).

La baja del riesgo país impacta en el precio de alimentos importados

Por otra parte, Federico Sturzenegger difundió un informe que señala que los precios de alimentos y bebidas importados han disminuido en promedio un 2,4%, alcanzando en algunos casos reducciones de hasta el 10%.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado publicó un informe en el que afirma que, tras la reducción de 10 puntos en el Impuesto PAIS, los precios de estos productos “experimentaron una caída real promedio del 2,4%, con disminuciones de hasta el 10% en algunos casos, mientras que los productos nacionales registraron un aumento del 3%”.

“Esto ocurrió a pesar del incremento en la cotización del dólar oficial, que en circunstancias normales habría provocado un alza en los precios de los productos importados. Sin embargo, la reducción del impuesto logró compensar este efecto, manteniendo estables los precios de estos bienes e incluso provocando una baja en ciertos casos”, expresa el comunicado.

El informe también señala que los bienes nacionales considerados aumentaron a la par de la inflación, y en septiembre, un mes después de la rebaja impositiva, estos bienes registraron un incremento muy similar al 2.3% según reportó el INDEC.

Los dólares del blanqueo ayudan

De acuerdo con datos del Banco Central, el blanqueo permitió incrementar los depósitos en los bancos de unos u$s11.600 millones, con lo cual alcanzaron los u$s30.800 millones. Una parte de ello pasa a formar parte de las reservas. Es por ello, que desde el Ministerio de Economía se sienten lo suficientemente fuertes como para poder apurar el pago de las importaciones de este año y lograr así evitar la pérdida de recaudación.

De acuerdo con datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en los primeros nueve meses del año el impuesto PAIS, sumó $5.38 billones. Solo en septiembre dejó unos $432.000 millones, teniendo en cuenta que la alícuota del gravamen bajó del 17,5% al 7,5%.

El dólar blend no se toca

El dólar blend es apuntado por todos los economistas como el responsable de que haya menos dólares en el mercado oficial, porque ofrece un 20% al dólar Contado con Liquidación. Si se levantara, para que los exportadores sigan liquidando, habría que devaluar, algo que no pasa por la cabeza de Luis Caputo.

La sociedad de bolsa Bull Market, sacó un informe para sus clientes en el que les dice que el dólar blend no se toca. “Ante los habituales rumores sobre un posible levantamiento del dólar blend, fuentes oficiales desmienten que esto vaya a ocurrir ahora o en el futuro cercano”, asegura el reporte de Bull Market, la Alyc propiedad de la familia Marra.

“Esta operación es crucial para la formación de precios en la plaza de Rosario. Los rumores sobre la continuidad o no del blend podrían afectar el normal funcionamiento del mercado de cereales y oleaginosas, impactando principalmente en la venta de dólares de los exportadores”, señala la financiera.

Por Carlos Keller-IProfesional