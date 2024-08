Chats, cuatro fotos y un video, las pruebas que comprometen a Alberto Fernández por violencia de género

Lo denunció su expareja Fabiola Yañez. La Justicia encontró pruebas en el celular de la secretaria histórica del ex presidente María Cantero

La ex primera dama Fabiola Yañez denunció este martes en la Justicia a Alberto Fernández por violencia de género. El caso había trascendido en los últimos días, en medio de la investigación por el escándalo de los seguros, ya que se habían encontrado pruebas de estos hechos en el celular de María Cantero, histórica secretaria del expresidente.

Según trascendió, Yañez y Cantero intercambiaron mensajes en los cuales la actual expareja de Fernández reveló supuestos episodios de violencia de género.

El abogado de Yañez Juan Pablo Fioribello confirmó la denuncia en una entrevista televisiva: “La señora Fabiola Yanez acaba de denunciar penalmente al expresidente de la nación, Alberto Fernández. La noté muy angustiada. ‘No aguanto más esta situación’, me dijo, y también me dijo textual ‘lo acabo de denunciar por los golpes y amenazas que recibí, no puedo seguir así'”.

En ese sentido, detalló que, por voluntad propia, “levantó el teléfono desde España” y le dijo a la Justicia que quería hacer una denuncia penal y que se levante el archivo de las actuaciones sobre el tema.

Denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género: los chats que lo comprometen

Según se supo, cuando la Justicia analizaba el celular de Cantero por el escándalo de los seguros, encontró cuatro fotos de Yañez: una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado, y otra con moretones en todo el sector derecho del tronco, las costilals y la axila.

Además, habría un video en el que se vería una persona, posiblemente identificable como el ex presidente, en una presunta actitud violenta hacia su pareja.

Este hallazgo fue realizado por el juez federal Julián Ercolini, mientras investigaba el escándalo de los seguros. Pero, al no tratarse de un delito federal, el magistrado abrió el 13 de junio un legajo reservado en la causa. El 26 de ese mismo mes, el tribunal le envió esos datos de manera reservada a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, donde lo analizaron y sugirieron citar a la persona agredida.

Al día siguiente se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el abogado, Juan Pablo Fioribello, que representó a Fabiola Yáñez y a Estanislao Fernández, hijo mayor de Alberto Fernández, en demandas por difamación que ganaron. Durante el encuentro con Ercolini, habrían acordado comunicarse con Yañez para transmitirle los datos encontrados en el teléfono de Cantero, lo que finalmente hicieron ese día, a través de un Zoom.

Entonces, el juez le consultó a Yañez si quería radicar la denuncia, pero la ex primera dama, que vive en España con su hijo, le respondió que no tenía intenciones de viajar a Argentina para realizar la presentación. Pero, luego de que las supuestas pruebas de violencia de género se hicieran públicas en los últimos días, la ex primera dama cambió de parecer y este martes realizó, mediante una comunicación virtual, la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández.

Qué le dijo Alberto Fernández al abogado de Fabiola Yañez

El abogado de Fabiola Yáñez y asesor de Alberto Fernández, Juan Pablo Fioribello, habló en medio del terremoto político que generó el hallazgo por parte de la Justicia de chats, fotografías y hasta un video que serían prueba del maltrato físico que presuntamente el expresidente ejercía sobre la ahora ex primera dama.

El abogado fue entrevistado por Luis Novaresio en su programa +Entrevistas de LN+ y reveló detalles de la conversación que tuvo con el ex jefe de Estado respecto de la evidencia que fue encontrada en el celular de María Cantero, histórica secretaria del exmandatario.

“Cuando terminé de hablar con Fabiola y finalizó la audiencia, llamé a Alberto Fernández y le dije: ‘Vení porque te quiero ver. Encontrémonos para tomar un café. Te quiero ver cara a cara’”, recordó el abogado que se desempeña también como asesor del expresidente argentino desde hace varios años.

Y continuó: “Le pregunté lo mismo: ‘¿Vos le pegaste? No me importa si fuiste o no buen presidente. Estoy evaluando otra cosa… El acto de que le hayas pegado a una mujer, en este caso a Fabiola. ¿Vos le pegaste?’. Me dijo: ‘Te juro por Dios que en la vida le pegué a una mujer’”.

“Después de eso insistió en que tenía mil defectos como cualquier persona por las cosas políticas que vivió. Pero aclaró que si de algo estaba seguro era que nunca en su vida tuvo un acto de violencia y de pegarle a una mujer’. Hasta se emocionó al decírmelo. Estábamos solos, tomando un café y compartiendo una mesa. Me dijo ‘nunca en la vida le pegué a una mujer. Y nunca en la vida le puse una mano encima a Fabiola. Te pido por favor que me creas’”, completó.

Fuente: IProfesional