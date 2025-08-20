Charly García recibió el título Honoris Causa de la UBA: “Desde ahora pasaré a llamarme Doctor”

Después de mucho tiempo sin apariciones públicas, el músico sorprendió al asistir a la sede de Puán, donde desplegó su carisma.

En una ceremonia breve y emotiva,Charly García fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. Pese a que se especulaba que no iría a recibir el reconocimiento, sorprendió al asistir a la sede de Puán y desplegar su carisma después de un largo tiempo sin apariciones públicas.

“Gracias por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly”, dijo, con los dedos en V, ante un aula 108 colmada de público que acompañó con cánticos, remeras con su rostro y música de fondo.

El Honoris Causa fue promovido por la Facultad de Filosofía y Letras —a través del Departamento de Artes y la Cátedra de Música Popular— y recibió el aval unánime del Consejo Superior. En los fundamentos, se subrayó su “vigorosa creatividad”, la “notable calidad musical” de su obra y la huella que dejó en la cultura argentina, “por su aporte musical y por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia”.

Durante el acto, la titular de la Cátedra de Estudios de Música Popular, Lisa Di Cione, definió a García como “artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger”.

Acompañaron la distinción Ricardo Gelpi (rector de la UBA), Ricardo Manetti (decano de Filosofía y Letras), Graciela Morgade (vicedecana) y la propia Di Cione.

La entrega selló un gesto institucional que reconoce no solo la trayectoria artística del referente del rock nacional, sino también su compromiso social a través de la música.

Así fue la histórica reunión de Sui Generis, Porchetto y León Gieco por la reedición de “Porsuigieco”

El único álbum de Porsuigieco fue remasterizado y será relanzado este mes. Se trata de una obra fundamental para el rock nacional que ahora podrá ser disfrutada en una mejor calidad de audio gracias a una iniciativa del INAMU (Instituto Nacional de la Música).

El lanzamiento será el 28 de agosto y estará disponible en formato de vinilo, CD y plataformas digitales, un trabajo que el INAMU también hizo con obras como La grasa de las capitales de Serú Girán.

La remasterización surgió gracias a la recuperación del histórico catálogo de Music Hall realizada por el Instituto Nacional de la Música. En este marco, el disco fue remastizado por el ingeniero de sonido Gustavo Gauvry.

La reedición de este disco icónico que vio la luz en 1976, también impulsó la reunión de Raúl Porchetto, Charly García, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Yorio, quienes grabaron en el único álbum que editó la banda, en el Estudio Crazy Diamond.

Especial para fanáticos, esta reedición contiene dos canciones remezcladas (“El fantasma de Canterville” y “La mamá de Jimmy”), un insert doble con fotografías inéditas que vuelve a abrir la puerta a aquellos días irrepetibles y el primer afiche del grupo, dibujado por Charly García.

