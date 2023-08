Charly García recibió el alta médica y compartió fotos desde su casa

El cantante estuvo tres días internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento, donde le realizaron varios estudios.

Charly García confirmó a través de redes sociales que ya se encuentra en su casa, luego de haber estado internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento en Recoleta. El músico publicó un mensaje para su público y se mostró muy sonriente.

“¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM”, escribió el compositor de “Promesas sobre el bidet”. En las instantáneas que compartió se lo pudo ver en excelente estado luego de días de internación.

Inmediatamente, llegaron los mensajes de los fanáticos que comentaron con alegría sobre la recuperación de Charly: “Te amo Charly me cagué en las patas”, “Me preocupaste Charly”, “Rezo mucho por Charly y agradecido por todo lo que es”, “Ver tu foto mientras te estoy escuchando, por supuesto. Ojalá fueras eterno”, “No me asustes más que jamás voy a estar preparado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charly García (@charlygarcia)

La situación de salud de Charly García

Charly García fue internado el pasado fin de semana luego de presentarse en la guardia del Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento en Recoleta para realizar un control. La noticia fue comunicada por Ángeles Balbiani al aire de A24. “Fue a hacerse unos estudios de rutina, la realidad es que siempre está resguardado por su mujer, Mecha, que siempre lo acompaña a todos lados, y una vez que llegó al Instituto decidieron dejarlo internado para hacer varios estudios y ahora están a la espera de los resultados”, comentó la periodista.

En ese sentido, explicó que los médicos tomaron la decisión de adelantar los exámenes. “Si bien está fuera de peligro, los doctores quisieron que se quede para que no tenga que hacer tantas visitas en los próximos días. No estarán tranquilos hasta que no tengan los resultados y ahí sabrán si se queda en el sanatorio o si vuelve a su domicilio”, agregó.

La salud de Charly.

“Prefirieron que, por lo pronto, se quede al resguardo de los médicos. Obviamente que con el correr de las horas vamos a tener un poco más certero el diagnóstico, obviamente cuidando la intimidad del músico”, concluyó.

En junio habían salido a la luz varios rumores sobre el estado de salud de Charly, quien se encuentra en silla de ruedas y con algunos problemas de movilidad. Sin embargo, su círculo íntimo desmintió algunas versiones que aseguraban que no podía hablar.

Para llevar tranquilidad a los fanáticos, el entorno del artista explicó que está en proceso de lanzar un nuevo disco. Por su parte, Rosario Ortega, quien trabaja con García desde hace tiempo, había escrito en su cuenta de Twitter: “Charly está tranquilo, mirando una peli, nada cambio en estos días”, tranquilizando a los fanáticos.