Charly Alberti presentó su cerveza con cuidado ambiental: “Esta historia comenzó hace 10 años”

Una forma novedosa de elaborar cerveza con malta de agricultura regenerativa.

Charly Alberti es famoso por pegarle desde muy chico a los parches. Como parte de Soda Stereo se convirtió en uno de los músicos más respetados del ambiente del rock Latinoamericano. Su costado inquieto lo llevó a realizar un nuevo proyecto: la producción de cerveza bajo el nombre “27 Eazy”. Se trata de una plataforma que propone el desarrollo de productos innovadores con prácticas sustentables y pensados para el cuidado del medio ambiente.

El fundador y director de R21 -una fundación para difundir la crisis ambiental global- emprende un nuevo camino sin dejar de lado sus proyectos musicales. “Esta historia comenzó hace 10 años. Estaba en la Patagonia, en Bariloche, en pleno auge de la cerveza artesanal”, destacó en un evento que contó con la presencia de amigos, periodistas y gente especializada en el mundo de la producción de cerveza.

“En aquellos días me estaba acercando a muchas personas que estaban en el tema. Me mostraron los procesos, me gustó esa cosa de cocinar, y esa curiosidad me llevó a buscar más información. Fue algo que me atrapó muchísimo”.

Charly Alberti posando con su nueva marca de cerveza (Foto: prensa).

El músico contó que por aquellos días estaba buscando la forma de financiar R21 y descubrió que sería una posibilidad con la producción de su propia cerveza. “La idea llegó cuando estaba tomando una cerveza mirando el lago. Hablé con algunos amigos que estaban con el tema y me hicieron entrar en un camino completamente nuevo. La financiación nunca se dio, seguimos igual, pero me hizo descubrir un maravilloso mundo desde otro lugar”, recordó sobre los primeros pasos en la materia.

Su costado obsesivo lo llevó a estudiar sobre la producción de cerveza. Viajó por distintos puntos del continente americano para encontrar mayor información. “Quise escuchar qué tenían para proponer. Mi sueño tenía que ver con el qué y el cómo, el impacto que tenía. No me convencieron las propuestas. Un día me junté con unos amigos para ayudarme a pensar en cómo hacerlo y me sugirieron de hacerlo junto a la cervecería Quilmes”.

Charly contó que hasta publicó un posteo sobre la posibilidad de fabricar cerveza y tuvo muy buena respuesta por parte de sus seguidores. En los comentarios le pidieron que llevara su marca a distintos puntos de América”.

27 Eazy es una cerveza lupulada hecha con malta de agricultura regenerativa. Una forma novedosa de elaborar cerveza.”Soy un convencido de que hay otra manera de hacer las cosas. Desde hace tiempo soñaba con un producto que embandere una mirada consciente del futuro. Hace casi cuatro años vengo trabajando para que esta utopía hoy se haga realidad. Es una nueva alternativa para una nueva generación que desea un futuro mejor”, comentó el baterista.

Los detalles de la agricultura regenerativa

Se trata de un método de producción agropecuario que restablece la salud del suelo que favorece la captura de carbono. La técnica consiste en procurar suelos siempre verdes, rotación de cultivos en una misma parcela, y la reducción progresiva en el uso de insumos externos.

Según el artista, se trata de “una cerveza dorada y fresca, con aroma a frutas cítricas, tropicales y de carozo. Una cerveza lupulada, pero de amargor bajo y placentero, con solo 3% de alcohol”. Lleva en su elaboración tres adiciones de lúpulo en diferentes etapas. En cada una se extraen distintas propiedades de esta flor.

Se basa en procesos contemporáneos como el “late hopping” y la biotransformación que le dan su gran perfume, eco de sus lúpulos Amarillo, Calypso y Azzaca. En su elaboración, la marca apoya el proyecto de 23 productores que suman 570 hectáreas de la provincia de Buenos Aires, garantizándoles la compra de su cosecha a largo plazo contribuyendo a la transformación necesaria hacia la agricultura regenerativa.

Charly Alberti y sus proyectos musicales: Soda Stereo y Mole

El baterista estuvo recorriendo el continente americano junto a Zeta Bosio con el proyecto “Gracias Totales – Soda Stereo”. Una multitud disfrutó en cada presentación de la música del recordado trío. Richard Coleman, Fabián “el Zorrito” Von Quintiero, Roly Ureta y Simón Bosio completaron la formación, con la presencia de Gustavo Cerati en las pantallas.

Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Benito Cerati, Chris Martin, Draco Rosa, Fernando Ruiz Díaz, Alvaro Henriquez, Gustavo Santaolalla, Juanes, Julieta Venegas, León Larregui, Mon Laferte, Richard Coleman, Rubén Albarrán y Walas se sumaron con sus voces.

Charly Alberti y Zeta Bosio, sobre el escenario, en uno de los shows de la gira “Gracias Totales” (Foto: Instagram / SodaStereo).

La propuesta tecnológica incluyó una impresionante pantalla LED de 400 metros cuadrados. Por allí pasaron algunos de los invitados, imágenes de la formación completa de Soda y hasta varios momentos inéditos de la historia de la banda.

“Cuando empezamos con la idea de Gracias Totales teníamos muchas preguntas. Teníamos las ganas, pero no sabíamos cómo encararlo. Esta novedad virtual, que al principio parecía rara, ahora es normal. La gente se la pasa haciendo zoom. Es una última vez, aunque quizás en cinco años nos volvemos a juntar a tocar. Es un cierre de un ciclo con la gente que nos acompañó durante muchos años”, contó Alberti a La Viola, antes de su último show en Buenos Aires.

Charly Alberti y Zeta Bosio, sobre el escenario, en uno de los shows de la gira “Gracias Totales” (Prensa: Soda Stereo).

A casi 40 años de la formación de Soda, Charly Alberti recordó sobre los primeros ensayos: “Son cosas que no se olvidan. Mucho lo revivimos con el Cirque Du Soleil. Tuvimos que volver a escuchar nuestras canciones. Lo importante que Gracias Totales es un recital para adelante. No tiene que ver con la nostalgia. Es algo novedoso y fiel a lo que siempre fuimos. Es de mayor producción dentro de la historia del grupo”. También, el baterista sigue con su proyecto Mole, junto a su hermano Andrés y Sergio Bufi, con la salida de varias canciones en los últimos meses.