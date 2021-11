Charlotte Caniggia habló sobre su romance con Joaquín Levinton

La participante de MasterChef Celebrity 3 le hizo frente a los rumores que la vinculan con Levinton.

Luego de que los rumores de romance con Joaquín Levinton –su compañero en MasterChef Celebrity 3– crecieran con fuerza y varias versiones indicaban que hasta se veían en los camarines e intercambiaban románticos gestos, Charlotte Caniggia rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

“Me veo obligada a hacer esta historia para los periodistas y portales que nunca se comunicaron conmigo y escriben lo que sea por generar una noticia o click en sus notas y portales”, comenzó diciendo la hija de Mariana Nannis en Instagram Stories,

“Estoy de novia hace casi 3 años, como es de público conocimiento. Trato de resguardar mi vida privada ya que, como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares, por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos”, agregó.

Luego, dejó en claro que su corazón no está solo: “Estoy pasando un buen momento en mi trabajo, y con mi pareja Roberto tenemos una relación hace tres años, estamos muy tranquilos y felices“.

“Tanto compañeros, productores y demás compartimos todos juntos un mismo espacio con buena onda y compañerismo. La prensa debería ser más consciente y menos rosa, dar más noticias y menos chismes, antes de lanzar rumores que para ustedes pueden ser atractivos, pero del otro lado afecta sensibilidades, personas, familias, relaciones”, continuó, sentando su tajante postura.

Y cerró, sin vueltas: “En lo personal me afecta que inventen sobre mi vida, sin preguntarme. Si bien resguardo mi intimidad, nunca me escondí ni oculté nada. Por eso aclaro y repito que estoy de novia hace tres años y les agradecería que no inventen cosas sobre mi vida porque me afecta en lo personal y laboral. Muchas gracias”.

