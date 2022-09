Charlotte Caniggia habló por primera vez del escándalo que protagonizó con su ex y su amigo

La melliza de Alex Caniggia se sinceró respecto de la polémica tras su ruptura con Roberto Storini Landi y su affaire con Ian Hachmann.

Charlotte Caniggia habló de su escandalosa separación de Roberto Storino Landi, a tres semanas de que explotara el rumor de infidelidad con Ian Hachmann.

“Fue una cosa rara, pero no lo voy a contar“, respondió la melliza de Alex Caniggia entre risas luego de responder ante Intrusos si lo que pasó “fue una icardiada”.

Hermética, pero pícara, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia aclaró: “Es amigo de Roberto, pero ya está. No quiero hablar del tema”.

Al final, Charlotte Caniggia reconoció que “se hablaron muchas cosas” se sonrojó y se abstuvo de enviarle mensajes a Roberto Storino Landi, su ex, o a Ian Hachmann, ¿su pareja?

LA REACCIÓN DEL EX DE CHARLOTTE CANIGGIA CUANDO LA ENCONTRÓ CON SU AMIGO EN LA CAMA

La semana pasada, Ian Hachmann contó sin filtros en Intrusos la reacción del ex de Charlotte Caniggia cuando lo encontró en la cama con ella.

“Estábamos acostados, yo estaba en cueros. (…) Me dijo que la relación con Roberto ya no daba para más, que no se sentía atraída por él. Que estaba aburrida“, reveló el modelo fitness.

Entonces, Ian Hachmann describió la furia de su otrora amigo, Roberto Storino Landi al encontrarlo infraganti con Charlotte Caniggia: “Me dijo ‘andate a la mie… ya porque te mato’“.