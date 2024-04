Charlotte Caniggia destrozó a Tini Stoessel, Lali Espósito y María Becerra

La joven no se guardó nada en su entrevista en +Caras y criticó a las principales artistas musicales de argentina.

Charlotte Caniggia visitó a Héctor Maugeri en +Caras y, además de dar detalles íntimos de su vida, fue muy crítica con las principales artistas argentinas.

La hija del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis mostró una faceta más madura y fresca durante la conversación. Mostrando su característica sinceridad, no escatimó en opiniones sobre la escena musical actual.

En medio del programa, Héctor Maugeri compartió un video recordando el icónico momento donde Charlotte interpretó la famosa canción “Barbie Girl” en el certamen de Marcelo Tinelli. Entre risas y aplausos, Charlotte comentó sobre su voz y actuación: “Yo me río de mí misma”, y agregó: “Además, me pagan por hacer el ridículo, ¿quién no quisiera tener mi trabajo?”.

La charla tomó un giro inesperado cuando Charlotte habló con soltura sobre el uso generalizado del autotune. La herramienta se utiliza para corregir “técnicamente” la afinación de los músicos y es muy usada por los artistas argentinos. “Te quiero contar que hoy todas cantan mal, todas usan autotune”, afirmó la hermana de Alex Caniggia.

CHARLOTTE CANIGGIA Y HÉCTOR MAUGERI REVIVIENDO EL ICÓNICO MOMENTO QUE PROTAGONIZÓ LA INVITADA

Ante la pregunta de Maugeri sobre quiénes cantan mal, Charlotte criticó sin tapujos: “He visto shows de Tini, Lali, María Becerra y sin el autotune cantan mal”.

“Vos no tuviste ninguna ayuda”, bromeó Maugeri, a lo que Charlotte, entre risas, respondió: “Yo no tuve ninguna ayudita, atrevidos”, recordando con humor su participación en “La Academia” de Showmatch.