Chaco: un periodista fue detenido siete horas tras incomodar con preguntas al gobernador Leandro Zdero

Fernando Ojeda fue privado de su libertad y desde la Policía chaqueña lo acusaron de “promover desorden” e intentar “violar el perímetro de seguridad” del funcionario.

Un periodista chaqueño protagonizó un polémico episodio de presunta vulneración a la libertad de prensa tras haber sido detenido de forma arbitraria en la localidad de Margarita Belén, provincia de Chaco, cuando intentaba realizarse unas preguntas al gobernador Leandro Zdero.

El periodista chaqueño Fernando Ojeda fue detenido este miércoles de forma arbitraria cuando intentó realizarle unas preguntas al gobernador durante su visita al Club San Martín. El comunicador permaneció detenido desde las 18hs hasta la 1 de la madrugada en la comisaría local acusado de “promover desorden”.

El periodista del medio TV Local permaneció aproximadamente 7 horas privado de su libertad tras una confusa detención ocurrida durante la tarde del miércoles a partir de una situación que se viralizó en redes sociales donde se lo ve acercándose a Zdero para realizarle unas preguntas sobre el estado del agua potable en la localidad.

“¿Gobernador, podemos hablar del tema del agua aquí en Margarita Belén? ¿Por qué me empuja la seguridad? La seguridad está empujando, me están llevando para atrás“, se escucha relatar a Ojeda en las imágenes previas a su detención.

En el video se ve que el gobernador chaqueño evitó responder, calificó al periodista de “militante kirchnerista” y luego continuó su marcha. Minutos después se ve cómo se acercaron efectivos policiales que procedieron a realizar la aprehensión del comunicador.

A través de un comunicado oficial, según la Agencia Noticias Argentinas, la Policía del Chaco justificó el arresto de Ojeda acusándolo de “promover desorden” durante la visita oficial y alegando que el joven intentó “violar el perímetro de seguridad“ del gobernador chaqueño para luego darse a la fuga.

“Un ciudadano comenzó a promover el desorden”, se advirtió en el comunicado sobre la situación ocurrida en la esquina de Emilio Rodríguez y 9 de Mayo, y se detalló que “intentó violar el perímetro de seguridad” y luego “intentó escapar”.

La causa se encuadró bajo el artículo 60 del Código de Faltas provincial, el cual establece las acusaciones de “perturbaciones y desórdenes” y prevé hasta 30 días de arresto o multa equivalente en efectivo de hasta seis remuneraciones mensuales, mínima, vital y móvil para ese tipo de faltas.

De todas formas, el jefe de la Policía chaqueña, Fernando Romero, habló con Ciudad TV y negó que el arresto se vinculara a la labor del periodista o a la seguridad del gobernador, sino que argumentó que se trató de un presunto “entredicho” entre el joven y el personal de seguridad de Zdero, de quien desconocían que era periodista.

José Luis Pontón, juez de Paz de Margarita Belén, ratificó el procedimiento y mantuvo detenido al periodista hasta la una de la madrugada del jueves. “Se comunican conmigo y me ponen en conocimiento de que aparentemente hubo un disturbio. El personal de seguridad intentó apartarlo y luego lo detuvieron”, señaló en diálogo con Litigio.

El magistrado, quien luego ordenó la libertad de Ojeda, consideró que no había motivos para una prisión preventiva y luego reconoció que no tomó contacto directo con el periodista detenido ni constató su estado de salud luego del procedimiento, admitiendo que se basó en la versión policial, aunque sostuvo que se realizaron las “diligencias de rigor” y se constató que el joven no tenía antecedentes penales.

Fuente: Perfil