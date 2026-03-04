Chacho Coudet: “Sé en el lugar donde estoy y lo que esto implica”

Las primeras impresiones del flamante entrenador de River



“Conoce el paladar y el gusto de River” fueron las palabras de bienvenida del presidente de River, Stefano Di Carlo, en la presentación oficial que se realizó en el Monumental.

“Estos caminos se iban a cruzar”, dice la cuenta institucional de River y se ve un vídeo de Eduardo “Chacho” Coudet que ofrece pasajes de sus mejores momentos con la camiseta de la banda roja. De fondo, una canción de Divididos que describe al ex volante. “Haciendo cosas raras para gente normal”. La salida de Marcelo Gallardo, hizo que la dirigencia se mueva rápido y confirmó la llegada de un entrenador proveniente de las entrañas del club. “Conoce el paladar y el gusto de River”, fueron las palabras de bienvenida del presidente, Stefano Di Carlo, en la presentación oficial que se realizó en las inmediaciones del Más Monumental.

Coudet se crio en las calles de Saavedra, con la pelota en los pies y corriendo en el parque de su barrio. Siempre reconoció que se convirtió en jugador de fútbol para no ir al psicólogo. Su mal comportamiento en el colegio fue lo que detonó la decisión de que visite el diván, pero se las ingenió para escaparse y probarse en Platense. “Me habían mandado al psicólogo por los quilombos que armaba en el colegio, era un desastre. Y en una de las pruebas quedé y le avisé a mis viejos que dejaran de pagar el psicólogo, porque ya era al pedo”, confesó en la sección 100 x 100 de El Gráfico, en el 2005. Sus travesuras son el grado cero de su biografía y la sonrisa pícara una marca registrada de su cara.

Hizo las mil y una. Desde robarse el colectivo que llevaba al plantel del Calamar, cuando daba sus primeros pasos en primera, hasta llegar a un entrenamiento de River con el famoso Fiat 147 que volvió a ser la sensación de estos días. “Pasa que yo había llevado el auto al taller y un amigo que tiene una agencia me lo prestó. Justo coincidió con la época de los secuestros y caí al entrenamiento en el 147. Muchos pensaron que lo hice en joda. Pero era el único auto que había conseguido. Estaba espectacular, seis mil kilómetros tenía”, contó en El Gráfico.

Sencillez, humor y trabajo, son algunas de las características que resaltan a Coudet. En su época de jugador, a pesar de que muchos creían lo contrario, se quedaba entrando doble turno, y en su actualidad como técnico, lo destaca la obsesión por el funcionamiento de sus equipos. Sus primeros pasos como entrenador fueron en Rosario Central, tuvo un breve arribo al Tijuana de México, fue a Racing –se ganó el cariño de la gente por sus logros-, hizo lo propio en el Internacional de Brasil, Celta de Vigo (España), Atlético Mineiro (Brasil), nuevamente Internacional, Deportivo Alavés (España) y ahora, siete años después regresa a su país, para tomar el gran desafío de hacerse cargo de River –con el antecedente de la salida del técnico más ganador de la historia del club- y recuperar el estado de ánimo de sus hinchas.

“Creemos que nos va a poder devolver muchos momentos importantes que ha tenido en su época de jugador”, dijo Enzo Francescoli, Director Deportivo de River y responsable del arribo del nuevo entrenador del Millonario, en la presentación del Chacho. “Es la persona indicada por su pasado en River”, resaltó y con Stefano Di Carlo a su lado, no dudó en brindarle el máximo apoyo para esta nueva etapa. “Estamos para acompañarte para que River vuelva a tener los triunfos que siempre ha tenido”.

Por su parte, el Chacho, quien por la tarde iniciaba su trabajo con el plantel, se mostró contento por lo que se viene. “Empieza un lindo camino juntos y con mucha ilusión”, sostuvo sin desligarse del desafío. “Sé en el lugar donde estoy y las responsabilidades que esto implica… Me gusta el lío”. Y remarcó una fuerte presencia en sus objetivos y convicciones: “trataremos de recuperar el mejor nivel de todos. Tengo mi carácter. No soy tan simpático todo el tiempo. No vine a un cumpleaños”.

El factor de su llegada al club también lo hizo detenerse en Gallardo. “Se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club. Es una situación especial”, dijo conmovido y resaltó que tuvo una conversación en las horas previas a su presentación. “Sus palabras me hicieron muy bien y se lo agradezco de corazón”. No adelantó nada sobre el esquema de juego, pero sí dejó en claro que le gustan “los equipos físicos y agresivos”. A los hinchas les pidió “unidad” y dejó en claro una de sus misiones: “Mi objetivo, mi obsesión, es tratar de hacer mejor a cada uno de los jugadores”.

Hasta el momento, sus números como entrenador indican que dirigió 456 partidos, tuvo 203 victorias, 123 derrotas, 130 empates y ganó tres títulos. Frente a los rumores de su vínculo con Boca, los archivos de esa entrevista en El Gráfico de 2005 develan el misterio. Cuenta que su padre fue hincha del Xeneixe, además de haber trabajado en el departamento médico como dentista del club. Y si bien hubo algunos intentos para que formalizara su inclinación hacia el clásico rival, el Chacho sentó las bases.

“Nunca le di el gusto. La verdad es que cuando empezás a jugar y crecés, hinchás por el equipo en el que jugás. Así que digamos que primero fui de Platense, después de Central, de San Lorenzo, de River… No hay otra: uno se encariña con los equipos en los que juega mucho. Así es la historia”, confesó.

Está por verse si ese planteo lógico que se dio como jugador, se repite ahora en su etapa de entrenador. “A veces las cosas están escritas en el tiempo. La salida de Marcelo no es algo que me ponga feliz, pero nos puso acá y estoy muy contento”, fue una de las conclusiones de su conferencia de bienvenida a los pasillos de Núñez, antes de sacarse la foto formal con la camiseta que reza: Coudet.

Chacho Coudet posa con la camiseta de River durante su presentación como flamante DT. (AFP/AFP)



Por Gustavo Grazioli – P/12