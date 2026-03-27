Cerró el casino de Esquel, dictaron la conciliación obligatoria y hay alerta por despidos

El miércoles, 49 trabajadores recibieron un mensaje por Whatsapp donde les informaban que habían sido despedidos. El intendente Matías Taccetta se puso en contacto con la Secretaría de Trabajo y dictaron la conciliación obligatoria

Trabajadores del Casino Trevelin, ubicado en la localidad de Esquel, denunciaron el cierre del casino por tiempo indeterminado. El miércoles por la noche se concentraron en la puerta del lugar ante la pérdida de puestos laborales y señalan que algunos de ellos tenían una antigüedad de entre 15 y 30 años.



Según publican medios locales, uno de los trabajadores comentó que fueron notificados de los despidos a través de un mensaje de WhatsApp, una modalidad que quedó habilitada luego de la reforma laboral, en lugar de los telegramas.



Los trabajadores tienen previsto reunirse hoy con los responsables de la casa de juegos. Anoche, el intendente Matías Taccetta les informó que se puso en contacto con el secretario de Trabajo Nicolás Zárate que se encuentra en la ciudad, y acordaron una reunión para este jueves entre los trabajadores, abogados de la repartición provincial y representantes de Lotería del Chubut.



Esta mañana, el gerente del casino, Martín Chulia, destacó que hubo una intervención oficial: “Lo principal y destacable ahora es que ya hay una conciliación obligatoria, que nos vuelve todo para atrás”, lo que permite retrotraer la situación y ganar tiempo para definir los próximos pasos.



Chulia reconoció que “estamos muy complicados”, y valoró el acompañamiento recibido por parte de autoridades, sindicatos, medios y la comunidad. Por otra parte, aclaró que la crisis no es nueva y que ya se venían registrando señales desde el año pasado, con intentos de implementar un procedimiento preventivo de crisis y advertencias sobre recortes.



Mientras tanto, el casino de Esquel permanece cerrado por tiempo indeterminado y la situación genera incertidumbre, angustia y preocupación entre los trabajadores.

Fuente: La Tecla Patagonia