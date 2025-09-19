Cerimedo: “Spagnuolo me dijo que los Menem se están choreando casi un palo por mes”

El ex asesor reveló que le contó a Milei sobre las coimas en la Andis.

El director de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, reveló en su declaración indagatoria ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi que Diego Spagnuolo llegó a contarle a Javier Milei sobre la trama de las coimas de la Andis en junio de 2024.

La información surge ahora porque el magistrado levantó este jueves el secreto de sumario.

En su testimonio, Cerimedo precisó que Spagnuolo relató ante él mismo, con quien lo unía una relación de amistad, “que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser”. “Ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a (Sandra) Pettovello”, precisó.

El relato del estratega digital complica judicialmente al Presidente, justo en medio de una crisis de gobierno que se profundiza tras la derrota electoral bonaerense y las palizas parlamentarias del Congreso.

El ex titular de la Andis también confesó, según Cerimedo, que Lule Menem era el hombre detrás de las coimas, algo que confirma también la responsabilidad de Karina Milei.

Al presentarse en Comodoro Py, Cerimedo reconoció la veracidad del contenido de los audios que detonaron el escándalo más grande del gobierno de Milei. Pero, además, brindó detalles de la desesperación de Spagnuolo por enterar al Jefe de Estado sobre el esquema de corrupción.

En ese sentido, dijo: “En abril de 2024, Spagnuolo me dice que lo citaron en Casa Rosada, siempre se quejaba por el sueldo, porque no le aumentaban. Esto es lo primero que me dice. Al día siguiente, me cuenta que le habían puesto a alguien en el Programa Incluir Salud (que presta Andis), y no le habían dejado poner a nadie de su confianza”.

Según Cerimedo, se trataba de Daniel Garbellini, un ex funcionario macrista. “Esta persona era Garbellini, supuestamente, según él, era de la Suizo. Luego, un mes después, a principios de mayo de 2024, me cuenta que en enero de 2024 se juntó con todas las droguerías para comunicar el nuevo sistema de cotizaciones, y me cuenta además que, en mayo, una de esas droguerías -sin que me diga cuál de ellas- le dijo que los había llamado la Suizo S.A. para decirles: ‘Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada’. Y, además, esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona Lule Menem”, repuso el comunicador.

Ante Casanello y Picardi, Cerimedo narró que preguntó a su amigo qué le había dicho a la droguería pero que Spagnuolo respondió “que no podía hacer nada”.

Además, recordó: “Semanas después, me cuenta que Javier Milei lo invitó a Olivos y que quería aprovechar para hablar, esto es un sábado que me lo cuenta. El domingo iba a ir a Olivos, ese mismo domingo Spagnuolo se iba a ver con Victoria Villarruel, en la casa de la hermana de ella. Ellos eran cercanos”.

“Cuando sale el domingo, no me acuerdo si fue por audio o por mensaje de WhatsApp, me dice: ‘Amigo, solo escuché opera, no pude charlar nada’. Esa misma semana, me llama por teléfono para quejarse de que no iban a aumentar el sueldo a funcionarios de nuevo. Y que le pidió a Javier Milei, para hablar de nuevo, le dijo que tenía que hablarle. Y ahí Javier Milei lo invita, dos semanas después, un domingo, a Olivos”, reconstruyó.

Fue entonces que Cerimedo aclaró que no volvió a tocar el tema en una conversación con Spagnuolo hasta el día siguiente a que el funcionario se reuniera efectivamente con el primer mandatario. Eso ocurrió un lunes de junio del año pasado. “Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello”, indicó.

Cuando explotó la primera denuncia, publicada por LPO en agosto de 2024, Spagnuolo le dijo a Cerimedo que se había peleado con Pettovello. El ex funcionario creía que la ministra de Capital Humano había “operado” una nota de Tomás Méndez en Página 12. “Él creía que ella operó esa nota y me cuenta que Lule Menem pensaba que yo los había operado por tener vínculos con Spagnuolo. Entonces, yo le pregunto: ‘¿Cuál es el pedo con los Menem?’ Y ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos -Spagnuolo y yo- porque él se estaba quedando afuera”.

