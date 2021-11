Cepo turístico: no se podrá comprar en cuotas pasajes ni alojamiento en el exterior

El Banco Central (BCRA) prohibió la posibilidad de que los argentinos compren pasajes, alojamientos o servicios en el exterior en cuotas con su tarjeta de crédito. A través de la Comunicación 7407, la entidad que conduce Miguel Pesce informó a las entidades financieras y a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito que desde este viernes no se podrán financiar en cuotas las compras efectuadas a través de los plásticos de pasajes hacia otros países y de servicios turísticos en el exterior.

“Establecer, con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior, y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc), ya sea realizadas en forma directa con el prestador de servicio o indirecta, a través de agencias de viajes y/o turismo web u otros intermediarios”, dice la escueta y sorpresiva disposición del BCRA.

La decisión apunta a frenar la sangría de divisas y servirá para fortalecer el turismo interno en la Argentina. Sin embargo, los operadores turísticos advierten que provocará una fuerte caída en sus operaciones. “Es una medida que impacta de lleno en la clase media que busca financiar sus vacaciones después de casi dos años sin poder salir. El de alto poder adquisitivo no va a tener complicaciones porque puede pagar cash”, definió un operador de turismo emisivo en Misiones. La medida además tendrá un alto costo político: se conoció a una semana del comienzo de la Feria Internacional de Turismo.

La medida llega no casualmente cuando se está produciendo la reapertura de fronteras y se flexibilizaron las condiciones para ingresar a otros países.

Y en vísperas del “Black Friday”, una jornada de descuentos de toda clase en Estados Unidos cuya “versión local” incluye a los paquetes turísticos, muchos de los cuales ya se estaban promocionando con hasta 12 cuotas sin interés.

Las reservas propias del BCRA se ubican actualmente en torno a los US$ 6200 millones. Es una tenencia compuesta por la tenencia de oro que mantiene (US$ 3700 millones), la posición remanente en DEG´s recientemente enviados por el FMI (US$2033 millones que se usarán casi totalmente para pagar la segunda cuota de amortización del crédito en un mes) y una tenencia líquida que rondaría los US$ 500 millones.

Por Cristian Milciades- Economis