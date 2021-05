Cepo a las exportaciones de carne: la Mesa de Enlace extiende el paro hasta el miércoles próximo

La Mesa de Enlace decidió continuar con el paro agropecuario en rechazo a la decisión del Gobierno de cerrar las exportaciones de carne por 30 días, más allá de este viernes, la fecha límite original. Así lo confirmó una de las entidades que componen la dirigencia a BAE Negocios.

El cese de comercialización se extenderá hasta el miércoles que viene con el objetivo de avanzar en negociaciones con las autoridades nacionales. No obstante, la Mesa no descartó medidas de fuerza más duras después de esa fecha si no hay acuerdo.

Por el paro que terminaba hoy, el ingreso de vacas al Mercado de Liniers en los últimos días fue menor y el precio de la hacienda subió en las categorías de consumo correspondientes a vaca. Según explicó este diario, la escasez presionó las cotizaciones, y las 15.000 cabezas que ingresaron al mercado concentrador fueron insuficientes para una demanda que ante el paro del campo, buscó abastecerse y convalidó precios por encima de los habituales.

Se espera que por la prórroga, el aumento de precios y el impasse en el acuerdo de Precios Populares, la próxima semana podrían empezar a registrarse faltantes de carne en los puntos de venta.

En este marco, la cuenta de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) publicó una serie de emojis de tractores, dando a entender la continuidad del paro.