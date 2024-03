Celeste Muriega y Christian Sancho: “De política, religión y ex parejas no se habla”

Llegó el segundo episodio de este nuevo ciclo de Infobae en donde distintas parejas de famosos descubren cuáles son las cosas que los llevó a elegirse uno al otro

Este martes llegó la segunda edición de #VivaElAmor, el nuevo ciclo de la mano de Infobae en donde parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó elegirse uno al otro, mostrar sus diferencias, pero también jugar y divertirse en público a través de distintas preguntas que se van formulando.

En esta primera entrega, Cande Molfese y Gastón Soffritti se animaron a responder todas las preguntasy se pusieron a disposición del picante juego "¿Quién es más…?", donde cada uno está de espaldas al otro y se les pregunta quién se siente más identificado ante una situación, pero sin sentirse condicionados por la mirada de su pareja para dar una respuesta sincera.

Para esta edición, la bailarina Celeste Muriega y el actor Christian Sancho que hace unos meses se convirtieron en marido y mujer, revelaron qué es lo que más les gusta del otro y también lo que menos. Divertidos, con buena onda y sin prejuicios, se sentaron en el estudio de Infobae y hablaron de todo.

“¿Quién es más celoso?”, le preguntaron a la pareja del momento a lo que Sancho señaló a su mujer. “Ay pero nada que ver”, contestó ella simulando estar ofendida.Por su parte, el actor justificó su respuesta: “No son celos ilógicos. Me dice: ‘¿Por qué no me llamaste o por qué no me puedo comunicar con tu teléfono?’”, contestó a lo que Muriega se atajó: “Pero no es de celos eso, es para que cambies el plan amor. Porque algo falla en tu teléfono, es por tu bien”.

Luego llegó otra pregunta: “¿Quién es más sexualmente activo?”. En esta opción cada uno se señaló a sí mismo. “Soy muy de que si yo tengo ganas, se hace y si no tengo ganas no puedo y no voy a intentarlo. Digo, si estoy cansada, estoy cansada y punto”, comentó Celeste con honestidad.

“¿Quién abriría primero la pareja?”, indagó el periodista a lo que ambos de espalda tuvieron que señalarse sin que el otro sepa. Celeste se señaló a ella misma y él también a ella por lo que hubo coincidencia. “Celeste es curiosa”, contestó Christian en broma. Por su parte, la bailarina argumentó: “No, yo creo que es por una cuestión generacional. No es que me quiera hacer la pendeja, pero quizá nací en un mundo donde todo estaba más abierto, más amplio. Yo no lo descartaría el día de mañana aunque creo que hoy no lo necesitamos”.

Acto seguido, se les consultó: “¿Quién perdonaría una infidelidad?”. No hubo señas, solo respuestas en este caso por lo que ambos se mostraron firmes en que no es algo que les gustaría que ocurra en la relación. “Creo que se terminaría”, afirmó Sancho y Celeste estuvo de acuerdo. “Sí, siento lo mismo. Cuando hay mentiras de por medio ya sea infidelidad o cualquier otro tipo de cosa ya arranca una desconfianza que no está buena”.

En ese sentido, pasaron a otra instancia del juego donde las preguntas se las hacían entre sí y no un tercero. Además, ahí dejaban de estar de espalda y ya podían mirarse: “¿Qué tema nunca podés hablar conmigo?”, le preguntó Celeste a su marido quien contestó: “Prefiero no hablar de exs, no me gusta no me divierte. Política, religión y exparejas no se tocan”.

“Qué es lo que más te hace enojar de mí?”, insistió ella a lo que el modelo confesó entre risas: “El desorden, es una batalla que todavía no la siento perdida. El día que proyectemos una familia yo no me imagino a un hijo tratando de esquivar corpiños, polleras, strasses, lleno de brillantina. No, no”, comentó mientras la bailarina se reía.

Por último, Muriega y Sancho se mostraron ser tal para cual en otra de las preguntas del juego. Para finalizar, ella reflexionó: “¿Sabes qué pasa también? la gente dice que Christian es la versión masculina de Celeste Muriega y viceversa entonces matarte a vos (por lo que no me gusta) es como matarme a mí”, concluyó.