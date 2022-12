Cecilia Moreau a Waldo Wolff: “No soy retrasada”

El legislador macrista se acercó hasta el estrado de la presidenta de la Cámara de Diputados a exigir a los gritos que se levante la sesión.

Momentos de tensión y gritos se vivieron en la Cámara de Diputados cuando la bancada de Juntos por el Cambio comenzó a gritar a la presidenta del organismo Cecilia Moreau. En consecuencia, la diputada enfureció contra la oposición con una polémica frase.

Todo comenzó cuando la Cámara consiguió a 129 diputados presentes, lo que provocó que la sesión comience 1 hora y 35 minutos después del horario pautado. Ante esto, los diputados de Juntos por el Cambio exigieron finalizar con el tratamiento de los proyectos al considerar “nula” a la sesión.

La bancada completa de la oposición bajó al recito y se concentró alrededor del atril de Moreau; en consecuencia, así lo hizo también parte del Frente de Todos que salió a defender a la presidenta de la Cámara.

La titular del organismo del Congreso intentó controlar la situación y advirtió que hasta que no regresen a sus asientos, ningún legislador tendría la palabra. Sin embargo, los diputados Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Silvia Lospennato, junto con otros referentes continuaron con sus gritos.

En medio de todo el escándalo, se escuchó decir a Moreau: “No grite, Wolff. Los oídos me funcionan bien. Soy mujer, diputado Wolff, no soy retrasada, no soy zonza. No me trate de tonta”.

"soy mujer, no soy RETRASADA" le dice Cecilia Moreau a @WolffWaldo … O sea, para la diputada Moreau ser retrasada sería un demérito, algo despreciable. De donde yo vengo eso se llama DISCRIMINACIÓN pic.twitter.com/B3iMCDPwtU — Gloria Vergara del Carril (@gloriavdelc) December 2, 2022

Más allá de su resonante frase, Moreau también protagonizó un cruce con otros diputados de la oposición, entre ellos Cristina Ritondo y Mario Negri.

Así, en plena discusión, también se la oyó decir a la titular de Diputados: “Usted a mí no me va a callar, Ritondo”. Pese a que la situación se controló, la tensión se hacía sentir en la Cámara.

De esta manera, Negri continuó con los argumentos de Juntos por el Cambio, a lo que Moreau respondió enfurecida: “Yo no sé cómo tratará a su mujer, diputado Negri. Pero a mí por ser mujer no me va a tratar así”.

🗣️ Cecilia Moreau le respondió a Mario Negri durante la escandalosa sesión en Diputados: "Yo no sé cómo tratará a su mujer, pero a mi no trata más así". pic.twitter.com/CkjKDebInJ — El Destape (@eldestapeweb) December 1, 2022

Al finalizar la sesión, Moreau brindó una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por los diputados del Frente de Todos. “No voy a tolerar más, como militante política, el maltrato que recibo como mujer, por parte de determinados actores de la oposición”, dijo en relación con lo que sucedió dentro de la Cámara.