Causa seguros: la policía allanó a Héctor Martínez Sosa, broker amigo de Alberto Fernández y pareja de su secretaria

Este lunes por la noche la causa avanzó con el allanamiento del domicilio de Héctor Martínez Sosa, ubicado en San Fernando. Asimismo, se realizan tres procedimientos similares en oficinas y viviendas de Alberto Pagliano y Pablo Torres García.

Luego de que el Ministerio de Capital Humano presentara una denuncia contra un exdirectivo de la ANSES por el escándalo de los seguros en la gestión de Alberto Fernández, este lunes por la noche la causa en manos del juez federal Julián Ercolini avanzó con el allanamiento del domicilio de Héctor Martínez Sosa, el broker amigo del expresidente que se habría beneficiado en este esquema.

Héctor Martínez Sosa es un productor de seguros de alto perfil y es también marido de la histórica secretaria de Alberto Fernández, Ana María Cantero. Según difundió Infobae, la Policía Federal inició un operativo de allanamiento en las últimas horas en su domicilio de San Fernando, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

En las declaraciones juradas que Alberto Fernández presentó como presidente de la Nación sólo figura que le debe $102.240 a una persona: Martínez Sosa. Junto a Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, el broker había sido imputado el jueves pasado a partir de una denuncia presentada por la abogada Silvia Martínez.

Asimismo, esta noche se realizan tres procedimientos similares en oficinas y viviendas de Alberto Pagliano y Pablo Torres García, personas señaladas en el esquema denunciado por el actual gobierno, con el que se habría montado un negocio a partir de la contratación de Seguros para las distintas prestaciones en las que intervenían los organismos del Estado.

Las investigaciones dentro de la Anses se aceleraron luego de que Clarín publicara que Osvaldo Giordano, el primer titular de la Anses del gobierno de Javier Milei, había desmontado un negocio de empresas aseguradoras y políticos del peronismo y del PRO. Según trascendió, Giordano habría descubierto un negocio de $20 mil millones anuales y $300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios.

En la denuncia que se presentó en Comodoro Py se sostiene: “Los 20.000 millones de pesos es lo que le paga la ANSES al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro”.

Más temprano, este lunes, el ministerio a cargo de Sandra Pettovello, presentó una denuncia contra el exdirectivo de ANSES, Federico D’Angelo Campos, extitular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), que en la actualidad es concejal en Quilmes por Unión por la Patria. La demanda incluye una extensa lista de cargos: fraude ante la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Así lo informó este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien marcó que la acción legal responde a “irregularidades detectadas en virtud de los seguros y préstamos que se otorgaban a los jubilados”.

Alberto Fernández viajó a México

El expresidente Alberto Fernández viajó este domingo a México, en medio del escándalo por los supuestos negociados con seguros en organismos estatales. Se trata de un viaje en el que Fernández disertará en instituciones educativas. El exmandatario enlazó un fuerte vínculo con el presidente mexicano, Andrés López Obrador.

Luego de su denuncia, en sus primeras declaraciones sobre el tema buscó distanciarse de la situación. Negó haber realizado gestiones con funcionarios para contratar a Martínez Sosa y afirmó que tampoco le pidió a Cantero, su secretaria, que lo hiciera. En diálogo con La Nación, Fernández expresó: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”.

Ya en sus redes sociales, este domingo informó que iniciará acciones civiles por daño contra su honor. “Mentir tiene consecuencias. Les va a salir caro y como es habitual se donará el capital de condena a la Institución que indique Alberto Fernández”, dijo su abogado, quien señaló puntualmente al diario Clarín y a Ricardo Roa como los actores que injuriaron y calumniaron al expresidente.