Causa $LIBRA: una pericia oficial encontró intercambio de mensajes vía WhatsApp e Instagram entre Milei y Novelli

Una pericia de expertos en informática del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que el presidente Javier Milei mantuvo conversaciones por WhatsApp y por la red social Instagram con Mauricio Novelli, uno de los responsables del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero del año pasado, que en pocas horas perdió valor y que a un año acumula centenares de demandas judiciales de inversores que se consideran damnificados.

El informe, firmado por los peritos Iván Nikiel e Ignacio Nolte Polledo de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal -al que tuvo acceso PERFIL- indica que Novelli también mantuvo intercambios con un usuario de Whatsapp que sería el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con otros actores de la trama, el estadounidense Hayden Davis y el CEO de la firma KIP Protocol, el singapurense Julian Peh.

En la extracción forense de los teléfonos se encontraron dos conversaciones de Novelli con un contacto agendado como “KARINA MILEI RRPP”, un mensaje de Instagram con el perfil de “Hayden Mark Davis” y una conversación de WhatsApp con un contacto agendado como Julian Peh kIP. Sin embargo no se conoció el contenido de esos intercambios, que solo tiene el fiscal Eduardo Taiano.

La Nación informó que Taiano requirió este martes a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales de la Casa Rosada que le informe “si en sus registros existe un acuerdo confidencial entre Hayden Davis” y el Presidente. Es decir, un documento centrado en “la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina”, del que había informado Clarín en diciembre.

En relación con Manuel Terrones Godoy, los expertos aseguran que “sólo se hallaron coincidencias en conversaciones con terceras personas haciendo referencia a Manuel Terrones Godoy como participante en distintas actividades yo eventos”. Sin embargo, un abonado identificado como “Manu Terrones” integraba al menos tres grupos Whatsapp vinculados a la organización del Tech Forum, el evento que reunió en octubre de 2024, a varios de los mencionados en la trama $LIBRA.

Los expertos en informática también indagaron por las conversaciones entre Novelli y su mamá, María Alicia Rafaele, y su hermana, María Pía Novelli, entre el 1 de octubre de 2024 y el 20 de febrero de 2025. “No se han registrado mensajes que versen sobre movimientos de dinero, cuestiones económicas y/o el lanzamiento o creación de $Libra. Sin perjuicio de ello, (…) se puede observar que la conversación posee contenido eliminado”, enfatizaron los peritos en el informe al que accedió PERFIL.

El lunes posterior al lanzamiento de $LIBRA Rafaele y Pía Novelli estuvieron en las cajas de seguridad de la sucursal Martínez del banco Galicia, de donde salieron con una mochila. María Pía Novelli formaba parte de N&W Professional Traders y Tech Forum y compartía con su hermano Mauricio, según los informáticos, varios grupos de WhatsApp “en los que refieren a distintos aspectos organizativos y versan sobre movimientos de dinero”.

En el celular de Mauricio Novelli se encontró un comprobante de depósito realizado por él en una cuenta a su nombre, el 18 de octubre de 2024, en la sucursal “0041-Martinez” del Banco Galicia, ubicada en Santa Fe 2477. Los expertos también encontraron fotos “en las que se ve un grupo de personas caminando” entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y dos integrantes que “podrían ser” Bartosz Lipinski y Hayden Mark Davis en el marco del evento “Tech Forum” que se hizo en 2024 en Buenos Aires.

La investigación revela que Novelli es un fanático del mundo de las finanzas y los criptoactivos: tenía 23 aplicaciones instaladas (de 435) relativas a Finanzas y/o de Criptoactivos.

Una relación previa a $LIBRA

De las investigaciones, los informáticos aseguraron que “se desprende que Novelli y Javier Milei tenían una relación previa a los hechos aquí investigados”. Detallaron que “se hallaron 3 archivos en formato MP4, que contienen videos en los que se ve a Javier Milei y/o una representación de su imagen”. Ese video fue creado en el dispositivo el 23 de abril de 2021 y registró el último acceso el 14 de febrero de 2023.

“Los otros archivos en formato .mp4 se puede observar una imagen representativa de Javier Milei. Según se desprende de los nombres de los archivos, serían creados como NFT que son activos digitales que utilizan la tecnología de Blockchain para asegurar su autenticidad y garantiza que son irrepetibles”, aseguran.

Se encontraron, dijeron los peritos, seis archivos (cuatro en PDF y 2 en jpeg) en los que se pueden observar los programas académicos de los cursos que impartía Novelli y, que dan cuenta de que Javier Milei formaba parte como capacitador de “N&W Professional Traders”.

