Causa $Libra: 5 millones de dólares que Hayden Davies mandó a la Argentina pasaron por una cueva que usaban para pagarle a Milei

El dinero que Davies transfirió antes del lanzamiento de Libra terminó en una cueva que Mauricio Novelli, ex empleador del presidente, utilizaba para pagarle a Javier y Karina Milei.

Los cinco millones de dólares que Hayden Davis transfirió a la Argentina antes del lanzamiento de Libra terminaron en una cueva que Mauricio Novelli utilizaba para pagarle a Javier y Karina Milei.

Davis mandó más de cinco millones de dólares a dos cuentas virtuales entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025. La primera transferencia ocurrió horas después de reunirse con Javier Milei en Casa Rosada.

Orlando Mellino, un jubilado, recibió US$1.015.000 de dólares, y el trader colombiano Camilo Rodríguez Blanco cerca de US$4.000.000. El monto total de las transferencias coincide con la cifra de un contrato hallado en el celular de Novelli.

Según publicó La Nación, los más de cinco millones pasaron por una cueva de Vicente López donde un hijo de Mellino era socio y el trader colombiano, empleado. El destino final de la plata de desconoce, pero hay indicios.

Al día siguiente de la segunda transferencia, Mauricio Novelli fue junto a su madre y su hermana a una sucursal del Banco de Galicia en Vicente López y entró con bolsos negros al espacio en donde hay cajas de seguridad. Tras el escándalo, circularon imágenes de la madre y la hermana de Novelli haciendo el camino inverso.

Las transferencias de Davies terminaron en una cueva que Novelli conocía bien. Realizaba operaciones con frecuencia, en general para retirar dólares en efectivo.

En junio de 2023, cuando Milei ya estaba lanzado a competir por la presidencia, Novelli le pidió a su asistente apartar 2000 dólares "para la secretaria de Milei".

En un audio obtenido del celular de Novelli, el trader le indica a su asistente "coordinalo ahí con Camilo". Se refiere a varios pagos, entre ellos los del presidente, uno de los maestros de N&W Profesional Traders.

Más allá de las sospechas y los indicios, la causa por la estafa de Libra podría quedar paralizada. El juez Martínez De Giorgi apartó a todos los querellantes que representaban a damnificados y la investigación ahora tendrá únicamente el impulso del fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado demasiado interés en avanzar. Semanas atrás, la esposa del magistrado fue confirmada por Milei como jueza federal.

Fuente: LPO