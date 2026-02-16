Causa ANDIS: revisarán celulares y computadoras de los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina

La Justicia dispuso abrir los dispositivos digitales en busca de correos electrónicos o chats que documenten irregularidades en contratos o licitaciones.

La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza hacia una nueva etapa. La Justicia Federal decidió peritar servidores, celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos secuestrados en las oficinas de la droguería Suizo Argentina. El objetivo es analizar comunicaciones que puedan vincular a la empresa con maniobras de corrupción, sobreprecios o retornos en licitaciones del organismo.

Los principales equipos a examinar pertenecen a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería. Los peritos buscan correos electrónicos, chats y otros registros vinculados a licitaciones y contrataciones con el Estado.

Hasta el momento, el juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, incluido el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, bajo cargos de asociación ilícita y fraude contra la administración pública. Ahora, la causa avanza con la búsqueda de documentación probatoria de parte del sector privado, comenzando con la Suizo Argentina.

Se sospecha que la droguería habría funcionado como “proveedor en las sombras” de otras firmas beneficiadas en 21 licitaciones acotadas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, por un total de $30.337.220.919,77. Las empresas Profarma SA y Génesis SA concentraron el 93,11% de esas adjudicaciones.

Allanamientos revelaron irregularidades en otras droguerías

Durante los allanamientos, se constató que algunas de las firmas adjudicatarias presentaban instalaciones precarias: depósitos vacíos, heladeras antiguas y ausencia de empleados. Dos empresas llamadas New Farma SA y Floresta SA, que concentraron el 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados entre enero y agosto de 2025, mostraron un crecimiento exponencial en ventas a ANDIS pese a esas condiciones. La Justicia investiga si Suizo Argentina proveyó los medicamentos para esas operaciones.

Desde la droguería niegan cualquier irregularidad. Martín Magram, abogado de la compañía, afirmó: “Es lícita la venta de productos entre droguerías, no hay nada ilegal ahí. Si Suizo Argentina tuvo alguna relación en venta de productos con las droguerías involucradas en el caso no fueron de aquellos que correspondían a las licitaciones con supuestos sobreprecios”. Agregó: “No existió mecanismo por el que Suizo Argentina intermediaba con otras empresas fantasmas o de menor porte. La Suizo tiene el 20-25% de la torta del mercado y le vende también al Estado, no necesita esta clase de negocios”.

La causa continúa bajo el impulso del fiscal Carlos Picardi, quien profundiza la línea sobre posibles nexos directos entre Suizo Argentina y las droguerías mencionadas. El expediente pasó recientemente a manos del juez Ariel Lijo tras un sorteo en la Cámara Federal, aunque los procesamientos dictados por Casanello permanecen firmes.

Fuente: Perfil