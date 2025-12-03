Caso Xiomara Portillo: avanza la investigación con pericias a más de 20 celulares y citaciones a testigos

La adolescente de 16 años fue hallada sin vida en un lote vacío de la capital formoseña el pasado 26 de noviembre. Hasta el momento hay dos detenidos por el crimen.

Tras la identificación de los restos de Xiomara Portillo, la adolescente de 16 años que fue hallada sin vida en Formosa el pasado el 26 de noviembre, la justicia provincial avanza con la investigación del caso.

Fuentes judiciales confirmaron al medio local La Mañana que este martes se ordenaron las pericias de todo el material informático secuestrado, que incluye más de 20 celulares, y se efectuaron citaciones a nuevos testigos para prestar declaración. Además, se solicitaron a las compañías telefónicas los registros de los dispositivos incautados.

Hasta el momento, hay dos detenidos por el crimen. Se trata de un adolescente de 16 años y un hombre mayor de edad, aunque aún no fueron formalmente imputados. En tanto, la madre de uno de los sospechosos declaró como testigo.

Además, el abogado de la familia, Mario Daniel Ojer, aseguró que se solicitó allanar la casa del adolescente con el que Xiomara había tenido el último contacto conocido.

Xiomara Portillo fue vista con vida por última vez el pasado 20 de noviembre, y su cuerpo fue hallado seis días después.

Desde el comienzo de la investigación, que se inició con la apertura de la causa por homicidio el día que el cuerpo de la adolescente fue hallado, se realizaron once allanamientos y dos requisas de vehículos en los que podría haberse transportado el cadáver. Entre los elementos analizados figuran cámaras de seguridad, localizaciones del teléfono, llamadas y mensajes.

Mientras avanza la investigación, el caso quedó en manos del Juzgado Correccional N° 4, a cargo del juez Marcelo Picabea, después de que la jueza de Menores Silvana Jarsinsky se declarara incompetente. En paralelo, la familia de la víctima convocó a una movilización para este miércoles en la sede del Poder Judicial de la capital formoseña.

Cronología del crimen de Xiomara Portillo, la adolescente de 16 años asesinada en Formosa

Según relató la madre de la adolescente en la denuncia presentada ante la Comisaría Sexta de la ciudad de Formosa, su hija había salido de su casa el 20 de noviembre durante la madrugada para encontrarse con su exnovio. El último contacto con un familiar ocurrió a las 5.30 de la mañana, cuando la joven se comunicó con su prima. Desde ese momento, no hubo más noticias sobre su paradero.

La menor habría llegado a la vivienda del joven en un auto de transporte por aplicación y, de acuerdo con el testimonio del exnovio, ella supuestamente se retiró del domicilio a las 4.30 en una moto que la pasó a buscar. Más tarde, su prima intentó contactarla para saber por qué no había regresado a su casa, pero el mensaje nunca llegó. Horas después, la familia decidió presentar la denuncia.

Una semana más tarde, un vecino del barrio Procrear alertó a la Policía al percibir olores nauseabundos que provenían del lote 106. En ese lugar, los agentes encontraron una bolsa semi enterrada, similar a las utilizadas para transportar materiales de construcción, que contenía un bulto en su interior. La Policía halló el cadáver de una mujer que no pudo ser identificado en un primer momento: estaba atado con alambres, cubierto de tierra y presentaba el rostro completamente desfigurado.

Con el hallazgo, se abrió una causa por homicidio y comenzaron distintos procedimientos para reconstruir las horas previas al crimen, entre ellos el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

La identificación del cuerpo demoró varios días debido al estado en el que fue encontrado, y se confirmó este lunes que se trataba de Xiomara. En una conferencia de prensa, el comisario mayor Jorge David, el jefe comisario Héctor Cándida, el inspector Manuel Oviedo y el comisario de la División de Delitos Complejos, Nicolino Arias, detallaron que lograron reconocer a la víctima gracias a un trabajo especializado sobre la huella dactilar de uno de sus pulgares. También informaron que se tomaron muestras en sectores donde pudiera hallarse material genético de otra persona, como debajo de las uñas, ante la posibilidad de que la joven hubiera intentado defenderse.

Si bien la hipótesis principal del hecho aún no está firme, a partir de la identificación del cadáver se evalúa la posibilidad de que se trate de un femicidio debido a los resultados de las pericias iniciales. Al mismo tiempo, los investigadores esperan los resultados de la autopsia para conocer más detalles del caso.

Fuente: Perfil