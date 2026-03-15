Caso $LIBRA: un peritaje detectó llamadas entre Milei, Karina y Santiago Caputo con Novelli

El análisis de teléfonos reveló intercambios antes y después de que el Presidente publicara el contrato del criptoactivo. También detectaron mensajes vinculados a la entrevista televisiva que dio el mandatario para defenderse.

Un peritaje informático incorporado a la causa judicial por el caso $LIBRA detectó comunicaciones entre el presidente Javier Milei y el lobista Mauricio Novelli minutos antes y después del lanzamiento del criptoactivo que terminó con pérdidas millonarias para inversores. En las horas previas y posteriores los cruces también incluyen a Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo.

Según las fuentes judiciales, Milei y su hermana mantuvieron más de 20 llamadas e intercambiaron mensajes con Novelli en esas horas. El registro arroja también al menos 14 comunicaciones con el asesor presidencial Santiago Caputo, y otras tres con Demian Reidel, entonces jefe de asesor es económicos del Presidente.

La primera llamada entre Caputo y Novelli aparece a las 23:37 del mismo viernes 14 de febrero de 2025, cuando las repercusiones estaban al rojo vivo.

La listade llamadas está a disposición del fiscal Eduardo Taiano desde enero, pero la información circuló durante las últimas horas.

Los cruces reflejan de modo claro el vínculo estrecho entre el el lobista y el Presidente y su entorno más cercano.

Escándalo $Libra: los detalles de los llamados

El análisis de losexpertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF).se realizó sobre dispositivos electrónicos de Novelli y forma parte del expediente que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. De acuerdo con la información surgida de la pericia, los intercambios incluyeron llamadas y mensajes en ambas direcciones, lo que muestra un diálogo directo entre el mandatario y el lobista en las horas clave del lanzamiento.

En total, ese 14 de febrero, Milei y Novelli intercambiaron 7 llamados y hablaron 13 minutos y 10 segundos. Los peritos detectaron que ese viernes Novelli llamó al Presidente a las 18.02, cuando faltaban 36 minutos para la puesta en circulación de $LIBRA.

Novelli volvió a comunicarse con Milei a las 18:44:42 y a las 18:54:38, y el Presidente le respondió a las 18:56:22. Novelli llamó otra vez a las 18:58:02 y una vez más a las 19:03:07, apenas dos minutos después de que Milei posteara el mensaje promocionando la cripto con el “contrato”.

El peritaje revela que Novelli tuvo comunicaciones por mensajería con Milei alrededor de las 19:01, cuando fue publicado el mensaje. Una duda que persiste es saber quién le mandó al Presidente el código de 44 dígitos que debía difundir en sus redes para promover la compra del criptoactivo.

Las llamadas de Novelli con Karina Milei y Santiago Caputo

Durante esas horas, Novelli también acumuló con Karina Milei, quien estaba en Olivos, junto al entonces vocero, Manuel Adorni, según datos de aquel momento. Esas comunicaciones telefónica serían al menos siete, entre las 19:17 del viernes y las 16.08 del domingo.

Santiago Caputo también participaba del intercambio. En los primeros cuatro días Novelli habló con Caput un total de 35 minutos y 47 segundos, divididos en 11 llamados.

Después del escándalo, el Presidente afirmó en una entrevista televisiva que había copiado el del “contrato” de Internet. Sin embargo, especialistas que declararon ante una comisión investigadora del Congreso sostuvieron que ese contrato no estaba disponible públicamente en la red en ese momento.

El peritaje también detectó conversaciones posteriores relacionadas con la primera entrevista que Milei dio para responder a las críticas por el caso.

La nota fue realizada por el periodista Jony Viale en el canal TN. En ese intercambio, según las fuentes consultadas, se mencionan posibles respuestas y temas que el mandatario podría abordar o evitar durante la entrevista.

Ese reportaje generó polémica porque durante la grabación se registró una intervención del asesor presidencial Santiago Caputo, que interrumpió la conversación para corregir una respuesta.

El rol de Novelli en la trama

Los especialistas describieron a Novelli como un “nodo central” de las comunicaciones entre quienes impulsaron el criptoactivo y personas del entorno presidencial.

Los registros muestran que el lobista también mantuvo contactos con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el mismo período.

Al momento del lanzamiento del token, Novelli se encontraba en Estados Unidos junto a su socio Manuel Terrones Godoy y con el empresario Hayden Mark Davis, ligado al proyecto.

El informe también muestra que Novelli mantenía comunicaciones con otros actores del ecosistema cripto, entre ellos Julian Peh, quien había sido contactado para participar en la distribución de fondos vinculados al proyecto.

Según relató Peh al diario estadounidense The New York Times, Novelli le pidió que publicara un mensaje en apoyo al token desde la cuenta de la empresa.

El texto indicaba que el proyecto era un éxito y aclaraba que el presidente Milei no había participado en su desarrollo.

Sin embargo, minutos después de ese posteo, Milei eliminó su mensaje original sobre el criptoactivo y publicó otro para tomar distancia del proyecto. Posteriormente, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que atribuyó la responsabilidad del proyecto a la empresa vinculada al token.

Un intercambio que llamó la atención de los investigadores

Entre los mensajes analizados por los peritos también aparece una conversación posterior entre Novelli y su socio Terrones Godoy, seis días después del lanzamiento.

En ese chat, fechado el 20 de febrero, Novelli le escribió a su socio: “Llevo eso para allá, pero borrá”, una frase que los investigadores consideran relevante para reconstruir lo ocurrido tras el colapso del criptoactivo.

Tras conocerse parte de los resultados del peritaje, el dirigente social y diputado Juan Grabois, que actúa como querellante en la causa, aseguró que la evidencia refuerza la hipótesis de una maniobra coordinada detrás del lanzamiento del criptoactivo.

Según afirmó, el fiscal Eduardo Taiano permitió finalmente que los abogados de las víctimas accedieran a la totalidad del material incorporado al expediente.

A través de un mensaje publicado en X, Grabois sostuvo que el equipo jurídico que representa a los damnificados está revisando la documentación y que la evidencia sería contundente. “Nuestro equipo sigue estudiando atentamente cada detalle, pero la cantidad de evidencia que confirma que la estafa fue coordinada y deliberada es abrumadora”, escribió el dirigente.

NOVEDADES DE LA QUERELLA



Finalmente el fiscal Taiano se dignó a permitir que los abogados de las víctimas veamos todo el material de $Libra.



Nuestro equipo sigue estudiando atentamente cada detalle, pero la cantidad de evidencia que CONFIRMA que la ESTAFA fue COORDINADA y… pic.twitter.com/3z5QjZid7R — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 13, 2026

El diputado también cuestionó el manejo del expediente por parte del fiscal y sostuvo que el material probatorio ya estaba disponible desde hacía meses.

Además, afirmó que los registros de comunicaciones muestran “decenas de llamadas incriminatorias” entre el presidente Javier Milei, el lobista Mauricio Novelli, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Fuente: Perfil